456億元經費到位 桃園捷運棕線正式啟動





桃園市重大交通建設再傳捷報，桃園市政府捷運工程局7日表示，桃園都會區大眾捷運系統棕線基本設計成果，正式通過行政院公共工程委員會經費審議，代表總經費456.49億元的捷運棕線計畫全面到位，正式從規劃階段邁入工程招標與實質推動的新里程碑。

市府捷工局表示，感謝中央對桃園軌道建設的全力支持，捷工局已同步完成公開閱覽及招標文件準備作業，未來將加速辦理工程發包，縮短行政流程，目標以最短時間啟動施工，讓市民早日享受安全、便捷且永續的捷運運輸服務。



桃園捷運棕線路線圖-1。





捷運棕線全長約11.38公里，規劃設置7座車站，包括2座高架站與5座地下站，路線行經交通繁忙的萬壽路廊帶，連結桃園市中心與新北市迴龍地區。通車後，桃園市中心往返新北迴龍站僅需約18分鐘，對長期飽受尖峰塞車之苦的通勤族而言，將是一場通勤時間的革命，通勤不再受路況影響，更具穩定性與可預期性。

在路網整合方面，棕線被視為串聯北北桃的重要關鍵骨幹。新北端於迴龍站可轉乘中和新蘆線及未來的土城樹林線，快速進入雙北核心區；桃園端則透過地下連通道，無縫銜接台鐵桃園車站及捷運綠線桃園車站，形成北北桃最完整、最便捷的轉乘網絡，全面提升大眾運輸使用效率。

捷工局指出，棕線沿線同步規劃7處聯合開發基地，未來將依工程期程陸續啟動，透過大眾運輸導向發展（TOD）模式，結合住宅、商業及公共設施，帶動龜山、新莊及桃園市中心整體生活機能升級，為城市注入新的發展動能。

桃園捷運棕線路線圖-2。

此外，棕線行經多所重要學校，包括龍華科技大學、銘傳大學、壽山高中及龜山國中等，未來通車後，將為數千名師生提供更安全、舒適的通學選擇，有效降低機車通勤風險，提升學子交通安全，讓家長更加安心。

捷工局長劉慶豐表示，棕線不僅回應當前交通需求，更著眼桃園百年發展藍圖，已預留與未來橘線、銀線及青線的轉乘彈性，逐步實現「三心六線」捷運願景。儘管建設期間難免帶來短期不便，但換來的是更安全的道路環境與更具競爭力的城市未來。捷運棕線的推動，正為北北桃交通日常帶來關鍵轉變，也為桃園正式揭開全新捷運時代。

