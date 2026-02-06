46人游泳遇食人魚「血肉模糊」！急救包不夠用他「這」斷了

國際中心／徐詩詠報導

阿根廷日前發生一起恐怖意外，46名泳客在維多利亞市（Victoria）當地熱門沙灘游泳，沒想到過程中突然遇到一群凶猛的食人魚攻擊，包括孩童在內，多名遊客受傷，此外，還有一名遊客的手指當場被啃斷。





根據《La Nación》報導，該海灘近期頻頻有食人魚出沒，累計將近46名傷者被食人魚咬傷。現場負責救護的救生員馬丁（Alejandro Martin）回憶指出：「我用完了3個急救包，每一個人的傷勢都十分嚴重。」其中，還有一名傷者的手指被咬斷。

46人游泳突遇食人魚攻擊「血肉模糊」！急救包不夠用他「這裡」斷了

食人魚不斷傷人讓當地救生員急救包一度不夠用。（示意圖／民視新聞資料照）

由於傷者人數持續增加，救生員決定清空現場，強制要求所有人離開河中，並設置紅色警告旗示警。當局也開始評估在河岸河床處安裝固定防護網，以防止食人魚靠近游泳區域；另有救生員指出，去年該地區就曾記錄超過320起類似的攻擊事件。專家指出，高溫環境有利於食人魚的生存。這類肉食性魚類牙齒鋒利，在感到威脅或食物匱乏時，容易展現高度攻擊性，且攻擊行為多半成群發生，往往在數秒內就能造成嚴重傷害，導致傷者大量出血。













