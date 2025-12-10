46億連帶賠償壓頂 中鼎跌逾半根停板直不起腰

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）昨晚突召開重大訊息記者會，就遭三元能源科技提起連帶賠償46億2,577萬5,000元做出說明，中鼎強調，包含中鼎與旗下關係企業益鼎均認為三元公司的主張「依契約及依法均無理由」，已委任律師團隊準備應訴，不過因茲事體大，若三元能源科技求償成功，中鼎和益鼎將面臨巨大損失，受到此利空打壓，中鼎今（10）日一開盤即告重挫，以32.6元開出，下跌3.55％，跌幅一度擴及半根停板。

中鼎集團。（資料照）

三元能源科技高雄小港電池廠7月發生火災後，台泥在第3季財報中一口氣認列高達162.4億元損失，影響每股盈餘2.13元，導致該季暴虧102億元，每股虧損1.36元。三元能源指出，火災發生時，由中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統全面失效，其中排煙風機、防火區劃均未發揮功能，且相關工程仍處於保固期間內。

三元能源強調，中鼎同時作為專案管理及益鼎的連帶保證人，對所有施工瑕疵與管理疏失責無旁貸，已透過司法途徑求償，將在法庭上提出完整事證，以維護公司及全體股東權益。三元能源還表示，驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任，早在火災前，公司已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求中鼎改善。

三元能源批評，中鼎集團標榜三元廠為進軍高科技領域的第1個作品，就應本於專業為本案量身設計符合生產高階鋰電池此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，而非推諉卸責。

三元能源科技高雄小港電池廠7月發生火災。（資料照）

中鼎執行長李定壯回應，子公司益鼎工程為該專案的機電系統工程承攬廠商，該專案不僅經主管機關審核查驗通過，亦於2024年4月30日經三元驗收合格後，移交三元自行使用及維護超過1年。李定壯表示，移交業主都逾1年，三元卻提告求償46.25億元，實在無法理解，認為三元主張依契約及依法均無理由，已委請律師積極進行應訴準備，以確保公司及投資人之最大權益。

中鼎9日晚間19時30分召開重大訊息記者會，證實中鼎和旗下關係企業益鼎工程已同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀。中鼎指出，火災發生原因仍待消防單位鑑定，中鼎僅負責該案的專案管理、設計、採購及建造管理服務，益鼎則承攬機電系統工程，至於廠區最關鍵的鋰電池生產設備與獨立化成消防系統，則是由三元能源另行委由其他廠商建置，所有工程均符合契約與法規，並經主管機關審查通過。中鼎與益鼎均認為三元能源科技的連帶賠償主張依契約及依法均無理由，已委任律師團隊準備應訴。

受此利空消息影響，中鼎10日開盤即告重挫，以32.6元開出，下跌3.55％，跌幅一度擴及半根停板。

