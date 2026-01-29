46家旅行社申報停業 五福旅遊爆資安事件

寒假期間國內外旅遊需求升溫，但市場潛在風險也浮上檯面。觀光署公布最新統計，目前國內共有46家旅行社處於停業狀態，另有9家旅行社因財務或保證金問題，列為營運異常名單。此外，知名旅行社五福旅遊傳出旅客個資外洩事件，引發消費者關注。

據瞭解，46家停業旅行社多屬自行申報停業或經主管機關副知，停業期間仍可依規定申請復業；另有9家業者因保證金遭扣押或執行，被列為潛在消費糾紛高風險對象，包括世航、朝桂、草屯、井昇、連晟、翔展、喜泰、休遊及跳跳島在地日常旅行社等。民眾規畫行程前，務必留意業者最新營運狀況。

在停業名單中，創立近30年的彩虹國際旅行社最受矚目。觀光署說明，該業者因財務與業務狀況異常，已無法正常履行與消費者間的契約責任，依《消費者保護法》相關規定，勒令其停業3個月。

為避免消費爭議，觀光署提醒，民眾於報名前可透過「旅行業勒令停業名單」，查詢是否具備合法營業資格，以及是否列入停業或營運異常名單；涉及團費預收或刷卡付款時，也應同步確認業者是否依規定投保履約保證保險及旅遊責任保險，以保障自身權益。

除營運面風險外，旅遊產業近期也面臨資安挑戰。五福旅遊日前主動通報，部分資訊系統遭駭客攻擊，經資安單位鑑識後，確認有客戶個資外洩情形，外流資料量約23GB。五福旅遊表示，初步確認受影響資料包含部分旅客姓名、護照及行程內容，但信用卡與金流相關資訊並未儲存在受攻擊系統中，經查證未受影響。

五福旅遊也提到，發現異常後即時啟動資安防禦與復原機制，委請外部資安專業單位協助處理，同時依法向刑事警察局報案，並通報觀光署等主管機關，全力配合後續調查。觀光署回應，已依相關規定展開行政調查程序，釐清事件全貌。

針對可能受影響的旅客，五福旅遊經由簡訊及電子郵件主動告知提高警覺，並強調公司或合作夥伴不會以電話要求提供帳戶、信用卡資料，也不會要求操作ATM。目前已經完成全系統安全檢測與漏洞補強，所有營運及出團行程正常進行。

