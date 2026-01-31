46年來最慘！美元飆「白銀崩跌30%」 分析師揭4關鍵：中國投機客跑了

隨著美國總統川普（Donald Trump）30日宣布，提名鷹派色彩濃厚的前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席，市場對於激進降息的預期瞬間破滅，帶動美元強勢反彈。此舉引發貴金屬市場「獲利了結」賣壓出籠，造成毀滅性打擊。

黃金價格當天單日重挫近9%，失守5,000美元大關；白銀更出現恐慌性拋售，單日崩跌逾30%，創下自1980年3月以來最慘烈的單日跌幅。有分析師也指出，這也與全球最大金屬消費國中國息息相關。

華許出線美元狂飆 貴金屬避險光環失色

川普提名華許執掌聯準會，市場普遍認為，華許相較於其他候選人更具「抗通膨」決心，且被視為理性、獨立的實用主義者，而非單純配合行政部門的橡皮圖章。

川普提名鷹派色彩濃厚的前聯準會理事華許，出任下屆聯準會主席。（圖／翻攝White House的X）

根據《彭博》引述道富環球投資管理（State Street Investment Management）黃金與金屬策略主管多希（Aakash Doshi）的觀點，川普此舉被解讀為「美元利多、貴金屬利空」。投資人預期華許上任後，將維持較為緊縮的貨幣政策，不會如先前市場預期的激進降息。這導致美元指數（DXY）迅速走強，直接衝擊以美元計價的貴金屬吸引力，迫使近期因地緣政治風險而湧入黃金與白銀的資金大舉撤退。

多殺多慘劇 白銀單日狂瀉 30%、黃金跌破5,000美元

1月30日的拋售潮堪稱歷史級災難。根據《CNBC》報導，現貨白銀價格單日暴跌約28%至每盎司83.45美元，期貨價格更狂瀉31.4%，創下46年來最大單日跌幅。黃金亦無法倖免，紐約現貨金價收盤重挫8.9%，報每盎司4,894.23美元，單日跌幅創下1980年代初期以來之最。

報導引用Miller Tabak股票策略師馬利（Matt Maley）的評論，他形容市場狀況「陷入瘋狂」，指出白銀近期吸引大量短線投機客與槓桿資金，30日的崩跌引發了連鎖的「強制平倉」與保證金追繳，導致跌勢進一步擴大。這波跌勢也蔓延至礦業股，全球最大金礦商紐蒙特（Newmont Corp.）與巴里克黃金（Barrick Mining Corp.）股價均重挫超過 10%。

技術面過熱與期權軋空 加速崩跌走勢

除了聯準會人事案的宏觀因素，技術面與市場結構亦是造成此次閃崩的主因。《彭博》分析，黃金與白銀在今年1月分別大漲17%與39%，相對強弱指標（RSI）早已顯示「嚴重超買」，黃金RSI甚至一度觸及90的數十年新高。

此外，市場出現了所謂的「伽瑪軋空」（Gamma Squeeze）反向效應。由於交易商持有大量看漲期權（Call Options），當價格跌破關鍵支撐位（如黃金的5,100至5,300美元區間）時，交易商被迫在期貨市場拋售以重新平衡避險部位，進而加速了價格的雪崩式下跌。

地緣政治降溫與春節因素 資金獲利了結

過去數週，貴金屬漲勢主要受惠於地緣政治緊張，包括美國在委內瑞拉的軍事行動以及對格陵蘭和伊朗的威脅。然而，隨著川普政府與參議院民主黨人就政府預算達成初步協議，避免了政府關門危機，部分避險需求隨之消退。

亞洲市場因素也不容忽視。《路透》引述Panmure Liberum分析師普萊斯（Tom Price）的看法指出，由於全球最大金屬消費國中國即將在2月16日迎來農曆新年長假，投資人傾向在假期前清空部位以規避風險。「中國的投機客不會想要在這些波動劇烈的市場中持有部位過年，這解釋了為何在短短12小時內，發生如此劇烈的拋售。」

儘管30日遭遇重挫，黃金與白銀在1月仍分別錄得13%與19%的漲幅。分析師普遍認為，雖然長期來看央行買盤與避險需求仍在，但短期內市場已進入修正模式，投資人需警惕波動風險。