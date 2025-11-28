46年前「國民黨版小橘書」內容曝！狂嗆中共：沒什麼好談判

政治中心／周希雯報導

國防部近期推出新版手冊《全民安全指引》，因封面顏色也被稱為「小橘書」，主要內容為提升國人防安全意識，在危機來臨時能以充足準備應對，自上週起已陸續普發至全國家戶；然而卻被藍白批評是浪費公帑，甚至質疑「宣示作戰、傳遞不實訊息」，又再引發另一波論戰。不過，近期網路瘋傳另1版本的「小橘書」，是46年前國民黨執政時發行的《揭穿中共統戰陰謀問答》，滿滿都是反共的內容，更強調「我們過去每次都上了中共的當，最後失去了大陸，現在不能再和他們談了」，似乎與藍營如今的立場有所落差。

據悉，《揭穿中共統戰陰謀問答》是國民黨在1979年戒嚴時期發行，目前在國家文化記憶庫留有紀錄；律師林智群也分享部分內容，喊話「討厭民進黨出的安全指引，也看一下這本小冊子寫了什麼。」書中以問答形式呈現，像是對於「中共要求談判、我們為什麼要堅持拒絕？」書中批評，中共高唱的「和平統一」就是一種誘降，「要我們放棄自由、民主的生活，接受極權專制的統治」，強硬表示「因為我們不願意投降，不願意接受他們的生活方式，所以我們沒有什麼好談判的」。

書中強調，中共的「和平統一」就是一種誘降，要讓台灣人放棄民主生活，所以沒什麼好談判。（圖／翻攝「林智群」臉書）

中共為何提出和談的口號？書中直言是中共一貫的伐倆，將談判視為戰爭手段之一，「就是以武力不能戰勝敵人時，用談判代替戰爭，等談判使敵人鬆懈以後，再用武力完成征服。」這在共黨的術語裡稱為「談判鬥爭」。至於中共不說「解放台灣」「血洗台灣」，而講「回歸祖國、完成統一」，並非放棄使用武力，而是由於「中共對使用武力沒有必勝的把握，且在其國際處境上有所顧忌，所以用『回歸、統一』等詞彙，企圖掩蓋世人耳目，正如在毒藥上面加上一層糖衣，讓人吞的時候不覺得痛苦，等到吞下以後則無法挽回，後悔不及」。

書中揭露中共口號、談判、統戰背後的陰謀。（圖／翻攝「林智群」臉書）

書中提及，雖然國共有2度合作、1次合談的歷史，不過「我們過去每次都上了中共的當，最後失去了大陸，現在不能再和他們談了」，甚至共產黨也常說，「在紙上簽訂了條約就是為了好撕毀的。」對此，該書在揭露中共種種圈套後，最後也喊話國民，「所以不管中共甜言蜜語說的多麼漂亮，你如真相信他們，你就註定會吃虧上當。上當後，世人不但不同情，還被視為無能懦弱。」





原文出處：46年前「國民黨版小橘書」網瘋傳！猛揭「中共陰險手段」嗆：沒什麼好談判

