46年前「林宅血案」慘況全還原！7歲雙胞胎慘死地下室

政治中心／周希雯報導

1980年2月28日發生震驚全台的「林宅滅門血案」，當時美麗島事件受害者林義雄，住宅遭不明人士闖入後，殘忍殺害年邁母親與年幼的雙胞胎女兒，長女林奐均也遭刺重傷送醫，此案至今仍未偵破、已成懸案。對此，民視《台灣演義》曾進行專題報導，並找來當時第一時間目睹案發現場的田秋堇，還原當時慘況，堪稱是觸目驚心。

幫林義雄妻回家看孩子！田秋堇目睹血案現場

田秋堇當年是林義雄省議會秘書，案發當天是美麗島事件首次開調查庭，林義雄愛妻方素敏一大早就在庭外準備旁聽。期間她因惦記家中年幼的孩子，一度想返家照料，但田秋堇擔心若林義雄被傳喚開庭時發現家屬不在，恐引發不必要的擔憂，因而勸她先行留下。然而方素敏心中仍感不安，中午曾兩度致電家中卻無人接聽，最終只得請田秋堇代為返家查看。沒想到，田秋堇下午2時抵達林義雄住處時，屋內早已滿是血跡，命案已然發生。

田秋堇協助林義雄妻子回家看孩子，竟成首位目睹案發現場的人。（圖／民視新聞資料照）

田秋堇協助林義雄妻子回家看孩子，竟成首位目睹案發現場的人。（圖／民視新聞資料照）

林奐均遭刺重傷！虛弱哀求田秋堇：阿姨別離開我

回憶起當時場景，田秋堇透露，在臥室看到長女林奐均臉色蒼白、趴在床上，她起初以為只是睡著，沒想到上前查看後，竟聽到林奐均有氣無力說，「阿姨你不要搖我…我很痛，我的背好痛，有小偷進來拿刀刺我」，她湊近一看驚見背部出現大片刀痕，林奐均還用幾乎快哭出來的聲音哀求，「阿姨不要離開我」，田秋堇只好邊安撫林奐均、邊衝到客廳打給救護車。打完電話後，田秋堇警覺林義雄母親、雙胞胎女兒仍下落不明，然而走到地下室後發現燈突然壞了，擔心凶手仍在場的她不敢輕舉妄動，只能帶著恐懼找遍整個林家，唯獨地下室遲遲不敢前往。

田秋堇走到臥室，發現林奐均遭刺重傷趴在床上。（圖／民視新聞資料照）

田秋堇走到臥室，發現林奐均遭刺重傷趴在床上。（圖／民視新聞資料照）

阿嬤身中13刀亡！雙胞胎慘死地下室

此時救護車抵達，田秋堇陪著林奐均先送醫，並囑咐前來幫忙的林濁水、康文雄找到阿嬤和雙胞胎的下落；2人當時摸黑到地下室，先在樓梯間發現躺在地上的阿嬤，但依舊沒看到雙胞胎，連隨後趕到的警方也找不到。起初眾人還抱持希望，也許雙胞胎還在幼稚園，但經向學校確認後才知道，孩子根本沒有到校。直到警方找水電工修好地下室的燈，才赫然發現躺在樓梯間的2名已斷氣的孩子，其中一人甚至曾試圖爬上樓梯開鐵門，卻被歹徒硬生生拉下、從背部狠狠刺殺。

林義雄母親、雙胞胎女兒都在地下室身亡。（圖／民視新聞資料照）

林奐均與死神搏鬥！田秋堇祈禱：願用我命換你的命

事後證實，林義雄60歲母親游阿妹身中13刀身亡，7歲雙胞胎林亮均、林亭均背部各被橫刺1刀慘死，9歲長女林奐均身中6刀，因大量失血一度與死神搏鬥，連醫生也坦言救活的機率很低。想起林奐均奄奄一息的模樣，田秋堇哽咽表示，當時她在心裡不斷想「我願意用我的生命換你的生命，絕對不讓這個凶手得逞！」後來趕到的方素敏得知噩耗後，也一度打擊過大昏迷，事後強撐身體、哭著對田秋堇說，「我沒把孩子照顧好，很對不起林義雄」，這1幕令田秋堇久久無法言語。

林奐均一度與死神搏鬥。（圖／民視新聞資料照）

林奐均一度與死神搏鬥。（圖／民視新聞資料照）

林奐均唯一倖存！林宅血案成未解懸案

幸運的是，林奐均在全力搶救存活下來，成為這起犯罪的唯一倖存者，恢復後與媽媽方素敏前往美國生活，展現第二人生。林義雄當時入獄後雖深陷哀傷，但事後獲得減刑假釋出獄，他仍堅韌面對人生與歷史傷痛，不僅前往美國取得哈佛大學碩士學位，回台後仍持續投入民主運動與社會倡議。雖然林宅血案至今仍是未解懸案，卻也深刻影響了後來投入民主運動的許多人，也提醒社會正視歷史傷痛、追求真相與正義。

林義雄事後獲得減刑假釋出獄。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：7歲雙胞胎慘死地下室…46年前「林宅血案」現場全還原！林義雄秘書目睹慘況

