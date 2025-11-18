46年前 沈呂巡即點出依賴美國盲點

一九七九年，中華民國與美國斷交後，沈呂巡當時以賓州大學博士學位候選人身分投書聯合報，逾三千字談對我外交工作的檢討與建議。面對當年的外交挫敗，沈呂巡檢討漢賊不兩立的政策，點出外交依賴美國的盲點，歸納我國外交有戰術而沒有戰略，有第一線尖兵卻沒有運籌帷幄的參謀。

當年聯合報一連刊登四篇沈呂巡的投書，首篇文章點出「我們外交上最大的缺失在沒有外交政策，更缺乏中、遠程的政策設計，與不知及不願運用外交上應有的權謀」。

沈呂巡在文章指出，政府遷台以來，外交上除了確保國際承認、聯合國代表權與以美國馬首是瞻外，少見明確外交政策。

沈呂巡指出，應利用國際局勢的矛盾來求美國在對我關係上不敢毫無顧忌，與俄交往和發展核武器，就算吾人不願使之，也應讓人莫測高深，運用外交權謀。

