46年品牌-上品寢具床墊館「年度廠拍特賣會」震撼登場

台灣文創 幾米零碼3.8折床組，還有更多款式現場通通超優惠。（圖：台灣文創 幾米床組）

每年底各家品牌寢具公司不定期舉辦特賣，46年睡眠領航品牌-上品寢具床墊館將於本月舉行年度最盛大的「年度廠拍特賣會」，提供前所未有的優惠，讓消費者以極具競爭力的價格，選購高品質床墊與寢具產品。此次特賣會不僅是年度折扣最大的一次，也為即將來臨的寒冬帶來舒適、健康的睡眠體驗。

此次特賣會將於2025年12月18日至12月30日，在上品寢具床墊館台中總倉舉行。特賣會期間，消費者可以享有最低1折起的超殺優惠，並可購得眾多國際知名品牌的高端床墊、枕頭、床單、被褥等寢具產品，無論是升級睡眠品質還是為家中增添溫暖舒適，都能在此找到優質且高CP值商品。

特賣亮點包括：

1.開門排隊限量商品：開倉期間，每天一早的限量排隊商品，暖呼呼羊毛冬被三件組$1580，最優惠的價格。

2.歐洲進口樣品床墊超級搶購：西班牙原裝進口全新樣品床全系列2.5折，零碼床出清1折起，數量有限，先到先得。

3.台灣文創 幾米零碼床組3.8折。

4.破天荒 彼得兔天絲兩用被床包四件組全面2.8折。

滿額好禮送不完：滿額再送好禮：有幾米文創抱枕、刺繡兩用被、香氛禮盒…多種好禮。

活動時間：2025年12月18日至12月30日AM10:00~PM18:30

活動地點：上品寢具床墊館總倉（台中市北屯區軍功路二段666號）

歡迎各界消費者踴躍參與，攜手上品寢具床墊館，一同迎接舒適、健康的睡眠生活！

關於上品寢具床墊館

上品寢具床墊館自成立以來，始終致力於為消費者提供高品質的床墊和寢具產品。憑藉專業的服務和優異的品質，上品寢具已成為國內領先的床墊品牌之一，並且不斷創新，致力於改善顧客的睡眠質量。免付費服務：0800-800660