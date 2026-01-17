46年姊妹市情誼歷久彌新 黃偉哲赴菲與加美地市簽署備忘錄

即時中心／顏一軒報導

台南市長黃偉哲持續推動城市外交，訪菲行程除拜會去年締盟的阿克蘭省外，也與台南在菲律賓締結的第一個姊妹市「加美地市」（Cavite City）的副市長Benzen Raleigh Grepo Rusit會面。黃偉哲代表台南簽署兩市「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，雙方並就深化兩市未來交流合作交換意見。





黃偉哲表示，台南與加美地市自1980年締結姊妹市，至今已邁入第46年，台南始終珍惜這段長久的情誼；他並強調，此次備忘錄的簽署象徵兩市友誼邁向新的里程碑，將進一步鞏固台南與加美地市的姊妹市情誼，未來他也會跟市府團隊持續以城市外交為平台，深化與菲律賓各姊妹市的實質合作。

黃偉哲（左5）與駐菲律賓台北經濟文化辦事處及當地台商代表會面。（圖／台南市政府提供）

加美地市Rusit副市長則指出，由於Denver Reyes Chua市長出訪，由他代表市長與台南市政府訪團會面，並對雙方再次簽署備忘錄表達高度肯定，期待重拾情誼後交流更加頻繁、合作更加緊密。

黃偉哲訪菲期間亦把握行程，與駐菲律賓台北經濟文化辦事處、當地台商代表會面，並展示了台南的農特產品，討論台南品牌在菲律賓的發展潛力。他除肯定台商長期深耕菲律賓、為台灣產業開疆闢土的努力外，也期盼透過台商力量，進一步深化台南與菲律賓之間的經貿與城市交流。

加美地市位於菲律賓加美地省，為台南在菲律賓締結的第一個姊妹市，該市現任市長為Denver Reyes Chua，於2022年當選，並於2025年成功連任。





