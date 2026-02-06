46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

藝人李千娜日前分享電影《世紀血案》殺青心情，因作品取材自林義雄家滅門血案，引發網友討論與質疑，相關貼文事後已被刪除。（翻攝自instagram/n_a_n_a_l_e_e）

女星李千娜日前在社群平台PO出照片分享自己於電影《世紀血案》正式殺青的心情，原本是感謝導演與劇組的貼文，卻因作品題材涉及台灣近代重大歷史事件，引發部分網友強烈反彈。相關留言迅速累積，爭議持續延燒，李千娜該則貼文事後也被發現已悄然刪除，相關討論在網路上不斷擴大。

李千娜分享《世紀血案》殺青 為何引爆網友反彈？

李千娜先前在社群發文，提及電影《世紀血案》拍攝告一段落，分享投入角色的心情，並向導演及幕後工作人員致謝，同時表達對作品上映的期待。不過貼文曝光後，隨即引來不同聲音。

廣告 廣告

「李千娜也是有女兒的人，這樣的戲真的不用接。」部分網友指出，李千娜於上週日（1日）出席相關宣傳活動時，以輕鬆、燦笑開心的態度分享拍攝過程，但隔日（2日），恰逢該電影真實事件的「林宅血案」受害者林亮均、林亭均的生日，認為時間點過於敏感，難以接受，相關留言也隨之湧現。

《世紀血案》取材背景為何引發爭議？

《世紀血案》取材自1980年2月28日發生的「林義雄家滅門血案」。當年，林義雄在因「美麗島事件」遭羈押期間，其住處遭人闖入行凶，導致媽媽與雙胞胎女兒林亮均、林亭均身亡，大女兒林奐均重傷，案件至今46年仍未破，長年被視為台灣社會極為沉重的歷史事件之一。

林義雄家滅門血案再被討論

有網友質疑，該片以懸疑類型電影形式改編真實血案，是否已事先取得林義雄本人及家屬同意，引發外界討論，也有人直言這並非適合娛樂化處理的題材。

演員、導演背景再被翻出 輿論質疑聲浪擴大

隨著討論升溫，部分網友開始檢視電影製作背景，指出導演家族與當年警備總部有所關聯，認為相關歷史脈絡與政治敏感性未被充分說明。

此外，也有網友對演員受訪時提到「劇本沒有意識形態」的說法提出質疑，認為用詞過於簡化，難以回應事件本身所承載的歷史重量。

李千娜刪文原因是什麼？

在大量留言湧入後，李千娜原先分享電影殺青心情的貼文已被刪除。而李千娜本人尚未針對相關質疑或爭議進一步公開說明，製作團隊方面也未對外發表回應。

更多鏡週刊報導

「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過

魏哲家訪日驚喜掏出1物！高市早苗嚇呆合不攏嘴 台積電讓日網超感動

綠燈了...車流卻全都為他停下來！高雄超暖舉動曝 騎士下車「牽手護送行動不便者」過馬路