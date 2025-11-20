46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中

46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，拚命運動並不會帶來健康，健康是「長期、全面、穩定」多項因素累積的結果。

廖繼鼎在臉書分享這個案例，這位46歲的健身教練表示，他天天早起晨跑、重訓，飲食也非常自律，每天只睡5個小時，體脂率僅12％。當他得知罹癌時，激動表示「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌症？」

廖繼鼎說，這就是很多人的迷思，以為只要天天運動、努力減肥降體脂，就表示很健康，但其實健康並不只是表面體脂數字或外在努力，如果要「投資健康」，真正的健康是「長期、全面、穩定」的複利結果。

不只運動 每個健康因子都要顧

廖繼鼎表示，睡眠、壓力、情緒、遺傳、環境毒素，每一個變數都可能埋下罹癌的危險因子，健身教練長期每天只睡5個小時，遠低於一般人該有的7至9個小時，曾有研究發現，睡眠不足與肺腺癌風險呈顯著增加：每天睡眠少於7小時者，肺腺癌風險提升17％；長期失眠或早醒，也增風險11～15％。

健身教練長期睡眠嚴重不足，恐怕早已埋下罹癌的隱憂。據國健署2019年報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，全台約有400萬人睡眠不足，很多人都跟他有相同的問題。

廖繼鼎表示，在臨床上看過太多類似案例，表面上健康，實際上處於崩潰邊緣的案例。他提醒：健康像是人生的馬拉松，靠的是長期的穩定投入，均衡飲食、運動、睡眠充足與適時紓解壓力，每一項都很重要，不是靠單一項目或短期衝刺就能贏到最後，需全面檢視與持續調整生活習慣，才能真正守住健康防線。

不健康習慣負複利 30歲男就糖尿病發住院

廖繼鼎曾有位病患，才30出頭就已經因為嚴重的糖尿病併發症住院了。在與病人聊天中，病人表示，他從很小的時候就幾乎每天都要喝含糖飲料、喝手搖飲，放學回家就是打電動、看電視，很少運動。

這些習慣聽起來好像沒什麼大不了，很多小孩不是都這樣嗎？但可怕的是，他把這些習慣累積了20多年，每天多攝取一點糖分，每天少消耗一點熱量，就像不健康習慣的負複利一樣，隨著時間越滾越大，等到30歲時，他的身體已經不堪負荷，各種問題都冒了出來。這就是長期不健康生活方式負複利的代價。

5個健康習慣 日復一日堅持才是基本健康

廖繼鼎以股神巴菲特為例，94歲的巴菲特日前參加股東大會，他表示這將是他最後一次參加股東大會，他演說時表示，他這輩子沒有很多大成就，「只是專注地去做了這件我最有激情的事，日復一日，堅持地、期待地去完成它。」

廖繼鼎說，這做法完全可以套用在健康上，不需要成為健康天才，也不需要每天跑馬拉松等做驚天動地的大事，只要專注於一些基本的健康習慣，然後日復一日地去執行、去堅持，慢慢就能期待它在未來帶給你的健康回報。

他認為維持健康有5個基本的健康習慣，如下：

均衡飲食，多吃原型食物、蔬菜水果，少吃加工食品、高糖高油食物。 規律運動，找到你喜歡的運動方式，每周至少150分鐘中等強度運動。 充足睡眠，盡量每天睡足7至9小時，並保持規律的作息。 管理壓力，學習放鬆技巧，找到適合自己的解壓方式。 戒菸戒酒，雖然不菸不酒仍可能罹癌，但有這兩種習慣者戒菸戒酒，是保護健康最立竿見影的投資。

此外，因為癌症不一定只找高風險族群，廖繼鼎提醒一定要定期健康檢查，早期健檢以及進行癌症篩檢，例如低劑量電腦斷層（LDCT）可有效及早發現肺部病灶。

找到你的健康戰友

廖繼鼎說，巴菲特在談到他的人生和事業時，無數次提到他最親密的戰友「查理蒙格先生」。他說：你跟誰在一起，將會決定了你這一生的高度。查理蒙格先生是幫助巴菲特看到盲點、一起成長的良師益友。在投資健康來說，找到戰友也很重要，因為健康這條路有時很孤單，想偷懶、想放棄，這時候，如果身邊有支持你、鼓勵你，甚至給你善意提醒的夥伴，你會發現這條路走起來容易得多。

健康戰友可以找誰呢？廖繼鼎建議一定要找的三個健康戰友：

1.可以是你的家人朋友，他們能與你共同努力，相互督促。

2.也可以是志同道合的社群，讓你找到歸屬感與動力。

3.專業的醫療團隊，也能成為你的健康戰友，醫療團隊在你生病時，能提供你科學的知識與治療指引。

建立你的健康安全邊際

廖繼鼎說，健康的世界裡充滿不確定性，基因、環境、突發疾病都不是我們能完全掌控的，但就像巴菲特會保持足夠的現金儲備來應對風險一樣，面對健康的不確定性，我們能做的就是建立自己的「健康安全邊際」。

什麼是健康安全邊際？以下介紹4個方面：

強健的身體底子，透過健康習慣累積身體儲備，當疾病來臨時，你有更強的抵抗力和恢復力。 定期的健康檢查，就像企業定期盤點，幫助我們及早發現問題並解決，避免小問題變成大麻煩。 充足的睡眠和休息，確保充足休息是為你的健康保值，提升身體的防禦力。 正向的心態，良好的壓力管理和樂觀心態能提升內在的健康韌性，幫助你應對挑戰。

巴菲特說，即使面對經濟大衰退、世界大戰等挑戰，他也不會灰心，因為希望總在前方。廖繼鼎說，套用在健康上，即使無法預防所有疾病，但透過積極投資，人們也能最大程度地降低風險，提升生活品質，並有更強的力量去面對未來的挑戰。這就是建立健康安全邊際的真正意義。

