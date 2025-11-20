46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，拚命運動並不會帶來健康，健康是「長期、全面、穩定」多項因素累積的結果。
廖繼鼎在臉書分享這個案例，這位46歲的健身教練表示，他天天早起晨跑、重訓，飲食也非常自律，每天只睡5個小時，體脂率僅12％。當他得知罹癌時，激動表示「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌症？」
廖繼鼎說，這就是很多人的迷思，以為只要天天運動、努力減肥降體脂，就表示很健康，但其實健康並不只是表面體脂數字或外在努力，如果要「投資健康」，真正的健康是「長期、全面、穩定」的複利結果。
不只運動 每個健康因子都要顧
廖繼鼎表示，睡眠、壓力、情緒、遺傳、環境毒素，每一個變數都可能埋下罹癌的危險因子，健身教練長期每天只睡5個小時，遠低於一般人該有的7至9個小時，曾有研究發現，睡眠不足與肺腺癌風險呈顯著增加：每天睡眠少於7小時者，肺腺癌風險提升17％；長期失眠或早醒，也增風險11～15％。
健身教練長期睡眠嚴重不足，恐怕早已埋下罹癌的隱憂。據國健署2019年報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，全台約有400萬人睡眠不足，很多人都跟他有相同的問題。
廖繼鼎表示，在臨床上看過太多類似案例，表面上健康，實際上處於崩潰邊緣的案例。他提醒：健康像是人生的馬拉松，靠的是長期的穩定投入，均衡飲食、運動、睡眠充足與適時紓解壓力，每一項都很重要，不是靠單一項目或短期衝刺就能贏到最後，需全面檢視與持續調整生活習慣，才能真正守住健康防線。
不健康習慣負複利 30歲男就糖尿病發住院
廖繼鼎曾有位病患，才30出頭就已經因為嚴重的糖尿病併發症住院了。在與病人聊天中，病人表示，他從很小的時候就幾乎每天都要喝含糖飲料、喝手搖飲，放學回家就是打電動、看電視，很少運動。
這些習慣聽起來好像沒什麼大不了，很多小孩不是都這樣嗎？但可怕的是，他把這些習慣累積了20多年，每天多攝取一點糖分，每天少消耗一點熱量，就像不健康習慣的負複利一樣，隨著時間越滾越大，等到30歲時，他的身體已經不堪負荷，各種問題都冒了出來。這就是長期不健康生活方式負複利的代價。
5個健康習慣 日復一日堅持才是基本健康
廖繼鼎以股神巴菲特為例，94歲的巴菲特日前參加股東大會，他表示這將是他最後一次參加股東大會，他演說時表示，他這輩子沒有很多大成就，「只是專注地去做了這件我最有激情的事，日復一日，堅持地、期待地去完成它。」
廖繼鼎說，這做法完全可以套用在健康上，不需要成為健康天才，也不需要每天跑馬拉松等做驚天動地的大事，只要專注於一些基本的健康習慣，然後日復一日地去執行、去堅持，慢慢就能期待它在未來帶給你的健康回報。
他認為維持健康有5個基本的健康習慣，如下：
均衡飲食，多吃原型食物、蔬菜水果，少吃加工食品、高糖高油食物。
規律運動，找到你喜歡的運動方式，每周至少150分鐘中等強度運動。
充足睡眠，盡量每天睡足7至9小時，並保持規律的作息。
管理壓力，學習放鬆技巧，找到適合自己的解壓方式。
戒菸戒酒，雖然不菸不酒仍可能罹癌，但有這兩種習慣者戒菸戒酒，是保護健康最立竿見影的投資。
此外，因為癌症不一定只找高風險族群，廖繼鼎提醒一定要定期健康檢查，早期健檢以及進行癌症篩檢，例如低劑量電腦斷層（LDCT）可有效及早發現肺部病灶。
找到你的健康戰友
廖繼鼎說，巴菲特在談到他的人生和事業時，無數次提到他最親密的戰友「查理蒙格先生」。他說：你跟誰在一起，將會決定了你這一生的高度。查理蒙格先生是幫助巴菲特看到盲點、一起成長的良師益友。在投資健康來說，找到戰友也很重要，因為健康這條路有時很孤單，想偷懶、想放棄，這時候，如果身邊有支持你、鼓勵你，甚至給你善意提醒的夥伴，你會發現這條路走起來容易得多。
健康戰友可以找誰呢？廖繼鼎建議一定要找的三個健康戰友：
1.可以是你的家人朋友，他們能與你共同努力，相互督促。
2.也可以是志同道合的社群，讓你找到歸屬感與動力。
3.專業的醫療團隊，也能成為你的健康戰友，醫療團隊在你生病時，能提供你科學的知識與治療指引。
建立你的健康安全邊際
廖繼鼎說，健康的世界裡充滿不確定性，基因、環境、突發疾病都不是我們能完全掌控的，但就像巴菲特會保持足夠的現金儲備來應對風險一樣，面對健康的不確定性，我們能做的就是建立自己的「健康安全邊際」。
什麼是健康安全邊際？以下介紹4個方面：
強健的身體底子，透過健康習慣累積身體儲備，當疾病來臨時，你有更強的抵抗力和恢復力。
定期的健康檢查，就像企業定期盤點，幫助我們及早發現問題並解決，避免小問題變成大麻煩。
充足的睡眠和休息，確保充足休息是為你的健康保值，提升身體的防禦力。
正向的心態，良好的壓力管理和樂觀心態能提升內在的健康韌性，幫助你應對挑戰。
巴菲特說，即使面對經濟大衰退、世界大戰等挑戰，他也不會灰心，因為希望總在前方。廖繼鼎說，套用在健康上，即使無法預防所有疾病，但透過積極投資，人們也能最大程度地降低風險，提升生活品質，並有更強的力量去面對未來的挑戰。這就是建立健康安全邊際的真正意義。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／廖繼鼎醫師
更多健康2.0報導
雞蛋蛋黃顏色越深越好？外國營養師破解迷思 3招選出新鮮雞蛋
咖啡會引發心律不整？美研究顛覆觀念：心房顫動喝咖啡，復發率狂降4成！
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
神仙姐姐「劉亦菲減肥法」大公開！專家揭3類人不適用：試試升級版本
女星劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》，拿下2024年10大陸、韓劇女主角討論度排行第2名，僅次於《淚之女王》金智媛，她的「輕斷食減肥法」更是多次衝上登上小紅書熱搜。對此，減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，網路瘋傳的劉亦菲減肥法確實很適合「急救型瘦身」，並分享「2.0版本」減重方式。優活健康網 ・ 1 天前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。姊妹淘 ・ 6 天前
獨/「四度罹癌」老公又驟逝！從埋怨到重生 她22年嚐盡辛酸
榮惠芬歷經四次癌症與喪夫之痛，至今已與癌症共處近22年。從2004年首次罹患乳癌，到後續三次肺腺癌及骨轉移，她憑藉堅強意志力與家人支持，一次次戰勝病魔。她分享抗癌經歷時表示「罹癌這四次，其實說起來也是真的蠻辛苦的，但我就是面對它，處理它，最後放下它。」中天新聞網 ・ 1 天前
葛如鈞社群回覆用AI！ 網友朝聖留言：中國屬境外勢力？
台北市 / 綜合報導 以科技立委自居的寶博士，國民黨立委葛如鈞，近日被發現，原來他的社群軟體Threads留言回覆，竟然是利用AI協助，這引來大量網友留言朝聖，與AI葛如鈞互動，除了請它真實揭露，是哪個AI模型之外，還問中國對台灣來說，是不是境外敵隊勢力，AI坦率直接回應，中國當然屬於這範圍。對此就有學者質疑，政治人物請AI回覆，有道德問題， 藍委林沛祥則幫忙緩頰，認為不該用有色眼光去苛責，正在嘗試新事物的人。葛如鈞AI生成影片說：「每一段話都是我親自說的，絕對不是AI生成的詐騙影片。」時任行政院長陳建仁VS.立委(國)葛如鈞(2024.3.19)說：「請教院長，我覺得右邊的好像比較像真的，好謝謝哦，很抱歉，兩個都是假的。」真真假假哪個是真人哪個是AI，乍看真的分不清，國民黨立委葛如鈞擅長科技領域，過去就曾用「AI質詢」，如今被發現社群回覆也靠AI協助，有什麼想問寶博士的嗎？歡迎留言，會盡量用科技說人話來解答喔，結果還真的引來大批網友留言。有人詢問這是用哪個AI模型，立刻獲得誠實回應，還說是經過「寶博士」團隊校閱，協助管理社群留言互動，敏感的政治問題，還有中國對台灣來說是不是，境外敵對勢力，AI回覆中國當然屬於這個範圍，還有網友PO出國民黨主席鄭麗文的照片，詢問這是哪位，AI則回不確定不過表情很有戲。立委(民)鍾佳濱說：「我想任何政治人物採用AI的科技，固然無可厚非，但是在面對跟選民的面對面溝通，會不會也創造一個風險，民選的公職到底是真人，還是AI控制的人。」立委(國)林沛祥說：「新的工具採用新的模式，在一個傳統產業裡面去做探索，我們不應該帶以這種有色的眼光，嚴厲苛責正在嘗試的人，畢竟第一個吃螃蟹的人，總是被大家當作怪物。」而有學者認為，AI若用在商業品牌或客服不奇怪，但政治人物的回覆就是公共承諾，AI不一定能，反映政治人物真實立場，也無法承擔任何責任，到底該用真人還是AI回覆沒有一定，但能看出科技日新月異，已經在生活中無所不在。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風重創宜蘭 卓榮泰：政院加碼災戶補助 最高10萬元
鳳凰颱風挾帶豪雨，造成宜蘭蘇澳地區嚴重災情。行政院長卓榮泰今(18)日宣布，針對遭受淹水之苦的受災戶，中央將再加碼災損補助。未來淹水達50公分以上的災戶，若能提出災損證明，補助金將從新台幣2萬元提升至5萬元；1公尺以上最高可加碼至10萬元。另外積淹30至50公分的災戶，也可補助1萬。 行政院長卓榮泰18日受邀至立法院提出施政報告並備詢。日前鳳凰颱風挾帶豪雨，造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水、土石流災情，市區的積水甚至高達一層樓。民進黨立委陳俊宇指出，現行經濟部對淹水災戶的補助僅有新台幣2萬元，且要超過50公分才有，詢問行政院是否可提高補助標準，以減輕災民重建生活壓力。 對此卓榮泰回應，民眾長期以來都希望政府的淹水補助標準能再檢討，去年(2024年)行政院已將原本補助標準5千元提升至2萬元。而本次宜蘭的淹水災情非常嚴重，雖然無法像丹娜絲或花蓮堰塞湖兩次災害一樣進行善款募捐，但已和各部會檢討，在年底前挪出經費進行補助加碼。 卓榮泰進一步說明，中央正研議將淹水補助區分三部分，家戶積淹超過50公分的部分，除原有2萬元補助外，若能提出災損證明，補助將加碼到5萬元；若淹水高度達1公尺，且同樣能提出災損證明中央廣播電台 ・ 1 天前
歐洲刑警組織承認與真主黨延伸組織「有染」 國際刑事法院、英國警方都遭滲透
歐洲刑警組織（Europol）近日證實，曾與被指與真主黨高度相關的「辛德．拉杰布基金會」（Hind Rajab Foundation，HRF）保持聯繫。這項訊息由以色列監督通常政治傾向於左翼的「非政府組織」（NGO）的監督機構「NGO Monitor」於11月17日公布，立即在歐洲政界與安全領域引發廣泛關注，也凸顯一個被美國與歐盟視為恐怖融資網路成員的團......風傳媒 ・ 1 天前
大雨不再成災 新北打造鳳鳴滯洪池迎風無懼
(記者謝政儒綜合報導)「下大雨時，不再擔心家門口變成小河流。」這是鳳鳴地區居民最期待的改變。今（18）日，新北市長侯友宜前往「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」視察，工程進度已突破77%，預計於115年...自立晚報 ・ 1 天前
台中好宅再添佳績 育賢二期獲2025台灣建築獎
【記者陳世長台中報導】台中市太平育賢二期好宅日前榮獲 2025 台灣建築獎佳作殊榮，台中市住宅發展工程處表示，中市社宅工程近年屢獲獎項肯定，包括公共工程金質獎、卓越建設獎及建築園冶獎等，「台灣建築獎」...自立晚報 ・ 1 天前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 1 天前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 2 小時前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 5 小時前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 4 小時前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 7 小時前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台灣醫療奇蹟 終結罕病遺傳！助「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 打破「基因突變」的命運！台北醫學大學附設醫院今（20）日發表最新醫療成果，該院生殖醫學中心運用基因檢測與試管技術，成功阻斷導致出生單手僅有三根手指「龍蝦爪畸形」的罕見單基因突變遺傳疾病，協助病人誕下健康女嬰，且女嬰未來也不會再產下有相同遺傳罕病的後代，創下全球罕見終結「裂手–外胚層發育不良–顎裂（EEC）症候群」新生...匯流新聞網 ・ 3 小時前
每日狂灌十多罐啤酒 52歲老闆失智影響公司營運！
一名52歲林姓企業老闆因長期應酬頻繁，每天習慣性喝下十多罐啤酒或半瓶威士忌，甚至依賴酒精助眠，導致記憶力明顯受損，工作判斷力下降，連帶影響公司經營。就醫檢查後發現他罹患「酒精性失智症」，醫師指出長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部功能。中天新聞網 ・ 1 小時前