46歲傅子純急性血癌驟逝！葉歡憶劇中名「春生」慟喊：阿姨真的傷心

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娛樂中心／綜合報導

46歲男星傅子純因急性血癌不幸離世，突如其來噩耗震驚眾多演藝圈。曾在10年前與傅子純合作八點檔《春花望露》的女星葉歡，得知消息後久久無法接受，透過社群平台發文追憶昔日一起拍戲的點滴，更以劇中角色名字呼喚他：「春生，阿姨真的傷心」，流露出對傅子純的疼惜不捨。

葉歡回憶起當年拍攝《春花望露》的日子，她眼中的傅子純是那位敬業、陽光又充滿生命力的年輕演員。如今對方毫無預警地離開，讓她感到無比震驚，也感慨人生的無常往往來得令人措手不及。



葉歡坦言，傅子純的離世不只是演藝圈的損失，也像是給同世代的人敲響一記健康警鐘，提醒所有人更加重視身體所發出的每一個異常訊號，別等到疾病突然降臨才後悔莫及。

【葉歡全文】

真的好震驚

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怎麼好好的一個年輕人就這樣沒有預警也沒有太多掙扎機會的離開了真的好不捨.

子純的驟然離世是給我們這世代的人一記警鐘 整個生態環境越來越不友善了

莫名的病菌越來越猖狂

我們得快快調整對身體異常狀況的敏感度. 這是子純給我們的祝福.

我真的沒聽過什麼是急性血癌 只曉得這些年一些莫名的急性使得身邊的人離開了 連說再見的機會都沒有



春生 阿姨真的傷心

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