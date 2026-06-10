46歲傅子純血癌病逝！生前「最後身影」播出答題奪冠 網全看哭了

記者蔡維歆／台北報導

46歲演員傅子純曾演出《新兵日記》等戲劇，經紀公司證實他7日因血癌病逝於淡水馬偕醫院，消息一出震驚外界。而他生前參加哈林主持的綜藝節目已於9日播出，大批網友湧入悼念留言。而該節目意外成為他的螢幕最後遺作，節目中活躍的模樣讓粉絲難過不捨：「怎麼可能會出事？」

傅子純答題冠軍奪純金大獎。（圖／翻攝自《哈！真相大白了》Youtube）



5/12傅子純錄哈林主持的《哈！真相大白了》，上週從峇里島返台，第一次參加這個益智節目的他拿下冠軍，哈林跟他聊起八點檔的拍攝甘苦，他也大方分享。當中由於題目有提到低血糖、暈倒、輸血、撞到降低疼痛感…等，也有網友提到他看來正常無異狀。

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如今該集片段在網路公開後，網友紛紛湧入留言區哀悼。有人仍難以相信：「連最後一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事」、「真的不能接受，子純最後的身影」、「看著看著就哭了……這麼好的一個人，好捨不得啊～」。也有網友對他精彩的表現由衷讚賞：「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」。

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