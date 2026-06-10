46歲傅子純血癌病逝！白冰冰悲痛首發聲 跟遺孀「私下互動」曝光

記者蔡維歆／台北報導

演藝圈大姐大白冰冰日前剛從越南旅遊返台，就接到入圍金曲獎最佳台語女歌手的好消息，外界紛紛好奇她的紅毯禮服尺度，會不會帶「長輩」見客？對此白冰冰表示會走端莊路線。不過，她日前趁著遊越南時難得解放自己，穿上比基尼在遊輪上拍照留念。

白冰冰搭番西邦峰纜車，飽覽壯闊的高山和梯田景緻。(圖／長興影視提供）

白冰冰雖然已經71歲，但活力依舊，不是在工作中帶給觀眾歡樂，就是在旅遊的路上。此行有一晚夜宿下龍灣遊輪上，白冰冰興之所至，花了兩百萬越南盾（約2400元台幣）買了一套比基尼，與室友在陽台上拍照留念。不過她笑說，這樣的尺度是越南限定，金曲獎紅毯應該看不到。為了完美走紅毯，她這一周雖然瘦了2公斤，但體重還是5字頭，她坦言：「拍照可以修圖，但走紅毯可不行，我個子矮，5字頭就是過重。」這也讓她懷念起年輕時體重只有43公斤的俏麗模樣。

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白冰冰常在自己的YouTube頻道《誠懇逗陣》分享遊記，也吸引不少旅行社關注前來邀約合作。這趟越南行雖然充滿歡笑與美好回憶，但這兩天卻發生民視小生傅子純驟逝噩耗，讓白冰冰心情瞬間盪到谷底，心情大受影響，由於她與傅子純的老婆也是旅遊同好，曾一起同遊日本、新加坡，因此也在第一時間捎去關心。遭逢突如其來的離別，冰冰姐更沉痛地提醒大家，身體只要有不舒服就要立刻去看醫生，千萬不要輕忽健康。

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