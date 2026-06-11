46歲傅子純血癌癌逝！沈玉琳首露臉痛心發聲 鬆口「發病內幕」

記者蔡維歆／台北報導

八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，和他有好交情的女星兵家綺，透露他早在赴峇里島旅遊期間，就因牙痛影響食慾，藝人沈玉琳當初血癌發病，也有類似徵兆，出現牙齦腫脹的現象，對此，沈玉琳今天回鍋主持也回應了。

沈玉琳說看到傅子純新聞，覺得很震驚也很不捨，更是演藝圈的巨大損失，「血癌這個病很難預防跟察覺，因為反覆發燒你就會看耳鼻喉科，不明瘀血可能你會覺得只是慢性疲勞，像我就看了兩間牙科被當牙周病來治，殊不知那就是白血病徵兆，而且機率又很低只有10萬分之一，所以大部分人都不會往這方面去想。」

廣告 廣告

傅子純驟逝，讓親友粉絲悲傷不已。（圖／翻攝自傅子純的粉絲團）

提到身體現況，沈玉琳錄《11點熱吵店》受訪說目前就固定回診追蹤，相關指數都已正常，「我是屬於血紅素低下型，因為疲倦不堪被送醫才發現得病，而且當時三個月前才驗過血，半年前還做高級體檢，因為這個病會急性發作，所以叫做急性骨髓型白血病，而且你沒事不可能天天驗血嘛，很難偵測到。」但他也喊話要大家不要太焦慮，「因為這個機率真的很低，就跟中樂透一樣，所以大家不要人人自危。」而168公分的他生病前因為飲控瘦到64公斤，現在也已胖回標準70公斤。

更多三立新聞網報導

林襄認愛馬傑森！沈玉琳催婚公布「超狂大禮金」：很值得祝福的一對

挺過血癌被拍到抽菸！沈玉琳首公開露臉全招了 「驚人菸癮」內幕曝光

59歲大咖男星驚罹乳癌！急宣布停工化療續命 「憔悴病容照」曝光

徵特助月薪4.5萬做5份工作挨轟！董娘劉伊心出面道歉了：薪資可討論

