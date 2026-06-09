46歲傅子純驟逝！「初戀情人」最後訊息曝光 賴慧如痛哭不捨遺孀「獨自在新家面對」
男星傅子純因白血球暴增的急性血癌驟逝，震驚全台演藝圈。曾與他在多部八點檔合作的星友賴慧如，今（9日）出席「鑽石舞台之夜」中秋團圓夜演唱會時接受訪問，聊到傅子純過世忍不住痛哭落淚。
賴慧如哽咽透露，事發當天她正開車從台中回台北，突然看到傅子純過世的新聞， 原以為是假消息趕緊停車查證，沒想到竟是真的，在休息站哭了一陣子才能繼續開車上路。
才約慶祝新家落成 豈料天人永隔
賴慧如痛心說，才跟傅子純約好要去他家慶祝新居落成，沒想到卻傳來噩耗，兩人拍攝8點檔時有深厚的革命情感。「他是我第一檔戲的男朋友，在我開始拍戲時，真的幫我蠻多的。」透露已經安排好時間，這幾就會過去靈堂致意。
談到傅子純遺孀現況，賴慧如心疼表示，第一時間就已經有打電話聯絡上對方。她透露，傅子純老婆現在一定沒辦法好好休息的，但也非常努力想要好好堅強起來、面對這件事情。
遺孀一人處理後事 星友輪班去新家陪伴
賴慧如坦言，傅子純老婆一個人要處理很多後續的事情，更揪心的是，夫妻倆購置的新家才剛好，心情會更為悲痛。賴慧如表示：「我們現在最重要是陪伴她，然後跟她一起面對這件事情。」
為了不讓遺孀孤單，8點檔星友們也主動發起陪伴計畫。賴慧如透露，大家私底下感情真的都很好，目前會討論看怎麼排班去新家陪伴。而在死訊傳出當天，白家綺、高欣欣以及方馨等人，就已經在第一時間趕過去靈堂助念。
生前極度自律不吃宵夜 最後訊息卻約新居慶祝
對於傅子純的驟逝，賴慧如坦言至今仍沒有辦法接受。在她心中，傅子純一直是一個非常自律且健康的人。她透露，平常大家在拍戲片場時，其他演員有時候會忍不住吃宵夜，但傅子純完全不碰，而且每天上妝前都堅持呈現最好的狀態。賴慧如難過地說：「他傳出這個噩耗，我們真的是沒有辦法接受。但是身體不舒服的話，他也是不會說這樣。」
賴慧如也透露，兩人最後一次見面是今年一起去元帥廟拜拜。前陣子大家私底下還在熱烈聯絡，沒想到兩人最後的訊息對話，竟然定格在相約要去傅子純的新家慶祝新居落成。至於傅子純爸爸在臉書留下的悲傷留言，賴慧如表示，因為傅爸爸都在台中，因此與傅爸爸並不熟識。
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