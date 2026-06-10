46歲傅子純「最後身影」播出了！生前帥氣奪冠成遺作 網淚喊：永遠的第一名

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傅子純（中）一個月前與好友張家瑋（右）一起錄製《哈！真相大白了》，該集節目昨晚播出。翻攝FB@hafactorfake

46歲8點檔小生傅子純日前因急性血癌不幸病逝，突如其來的噩耗，震驚演藝圈！他生前錄製的綜藝節目《哈！真相大白了》昨（9日）晚播出，遺憾成為他的「螢幕最後身影」，節目將精華片段上架YouTube頻道後，也引來網友湧入留言區哀悼，令人鼻酸。

傅子純在5月12日與好友張家瑋，一同參加「哈林」庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》，傅子純當天穿著西裝搭配白襯衫，大展知性形象，當時他的身體狀態也未看出異狀，依舊帥氣。

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節目中傅子純除了分享拍戲甘苦談，還聊了許多醫療迷思，更在「OX選邊站」的答題橋段，面對爸爸可否輸血給孩子的問題時，成功答對，最後更拿下冠軍奪得純金大獎。

傅子純（中）帥氣作答的身影，成為螢幕遺作。翻攝FB@hafactorfake

傅子純（左）在父親能否捐血給小孩這題，成功答對。翻攝FB@hafactorfake

節目中還提到血癌，讓網友直呼巧合到不可思議。翻攝YT@hafactorfake

傅子純（左三）打扮帥氣地錄節目，6月3日時還曾為節目發文宣傳。翻攝FB@hafactorfake

傅子純粉絲湧入留言區哀悼

該集精華片段上架網路後，也讓網友不捨地說：「這一幕竟成遺作了…」、「我最愛的男演員，不捨」、「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」、「子純哥我好想你」、「甚至有提到血癌…」、「進來看子純的，傷心，永遠的第一名」、「連最後一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事」粉絲們仍難以置信傅子純已猝然離世。



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