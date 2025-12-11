46歲吳尊真實狀態曝光！ 被說「你是我小時候偶像」高EQ化解

澳門新濠影滙攜手雜誌《Man About Town》中文版，10日舉行「電影之城——2025實力派電影盛典」，慶祝影滙10周年。現場眾星雲集，包括任達華、惠英紅、陳偉霆、Super Junior崔始源、吳尊、昆凌、胡一天⋯等60多位藝人共襄盛舉，郭采潔則以樂團Mola Oddity主唱身份，在晚宴上獻唱兩曲，另人聽得如癡如醉。

郭采潔以樂團Mola Oddity主唱身份，在晚宴上獻唱兩曲。（圖／澳門新濠影滙）

超過500位賓客出席典禮，其中，以團體飛輪海出道的吳尊，今年46歲，狀態依舊如偶像時期般亮麗，可說保養得宜。主持人訪問時，難掩興奮地說「你是我小時候的偶像」，但脫口而出以後、自覺有些不妥，立刻又補了句「長大了你依舊是我的偶像」。吳尊聽了倒是不介意，直言很滿意自己的年紀，「不一定要很年輕。」；無獨有偶，香港歌手李治廷今年雖說38歲，但他同樣認為這只是數字，「心態好就會狀態好，永遠青春。」

吳尊很滿意自己的年紀。（圖／澳門新濠影滙）

澳門新濠影滙以電影為品牌靈感，此次10周年活動熱鬧非凡，推出三大主題活動，民眾可以親身體驗動作電影拍攝技術與後期製作的樂趣，與國際巨星李小龍、妮可基嫚等人的蠟像合影，更在室內搭建出一座冰雪樂園，享受堆雪人的樂趣，外加上9米高的耶誕樹，陪民眾提前渡過耶誕。

「電影之城——2025實力派電影盛典」以短片為晚宴拉開序幕，致敬《頭號玩家》、《羅馬假期》、《大亨小傳》、《歡迎來到布達佩斯大酒店》、《樂來越愛你》五部電影，象徵品牌「快樂無止境」以及對電影藝術不變的理念和熱忱。

任達華出席晚宴。（圖／澳門新濠影滙）

頒獎環節之後，澳門新濠影滙也宣布正式啟動「澳門8分鐘」青年導演扶持計畫，將通過專業指導與資源對接，發掘潛力青年電影人才，鼓勵他們以當代與先鋒的視角探索澳門獨特的文化精髓。盛宴尾聲，眾多賓客移步至新濠影滙盛會庭園，一同欣賞長達6分鐘的煙火秀，超過2萬發的花火，以及經典電影配樂、燈光特效，為晚宴畫上圓滿句點。

電影之城——2025實力派電影盛典，典禮尾聲盛放長達6分鐘的煙火（圖／澳門新濠影滙）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導