46歲堂本光一宣布結婚！娶「圈外女友」...外界直指對象就是她

日本團體DOMOTO（原名近畿小子）成員堂本光一，今（12/28）宣布跟圈外女子結婚，據知情人士透露，他的未婚妻是曾同台演出的前演員。外界推測正是傳緋聞多年的佐藤惠。他的搭檔堂本剛去年1月結婚，兩人接連邁向人生另一階段，粉絲紛紛送上祝福。

堂本光一明年1月1日將迎來47歲生日，在生日前幾天，他在經紀公司STARTO娛樂官網宣布好消息，「雖然這是私事，但要向長期支持我的人報告，我、堂本光一決定結婚。」強調心中充滿感激，會繼續努力、更真誠投入工作，希望大家繼續支持。

堂本光一與41歲女演員佐藤惠3年前傳出緋聞，指出兩人因合作舞台劇《Endless SHOCK》相識，愛情長跑至今12年。佐藤惠今年9月30日無預警離開待了27年的經紀公司，也沒找新東家，並清空社群，被推測就是為喜事鋪路，準備以圈外身分和堂本光一結婚。

消息傳出後，粉絲跟著開心，「終於肯發布了，恭喜老爺～賀喜夫人」、「恭喜王子」、「他的獨身自嘲可以放進寶箱了」、「真的都希望我們心愛的推都能夠早日找到自己的幸福」、「我們大哥有人收服了」。

