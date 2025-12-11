46歲女咽喉長腫塊「鼾聲變大」 檢查發現罹罕見喉癌

術後經過調養，46歲的黃太太已經可以說話與吃東西，她是在健檢時發現咽喉腫塊，當時被診斷是良性，後續生活只有「鼾聲變大」，沒有其他明顯症狀，她一度想與疾病共存。但腫塊逐漸變大，最後到醫院切片檢查，竟確診3期喉癌。

病患黃太太說道，「鼻子上面有些鼻竇炎的問題，那就是因為剛好醫師是偶然他進去的時候，比較深的地方才會發現到的，一路治療到現在治療成功。」

醫師指出，咽喉小唾液腺癌，佔喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤，因生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫等「良性病灶」，而延誤治療。為保住病人聲帶，醫療團隊利用「單孔達文西機器手臂」，進行「內外複合喉保留手術」，完整切除腫瘤，病人術後2週，就恢復說話與正常進食。

廣告 廣告

林口長庚醫院耳鼻喉部部主任方端仁表示，「病患因為她的喉部的腫瘤，長在我們非常尷尬的一個位置，它在我們的呼吸道的上方，在我們聲帶的邊緣，從內部把它跟我們重要的器官聲帶分開，那在外部又能夠跟我們的重要血管、神經給分開。」

不過，醫師也提醒，若腫瘤侵犯超過三分之二以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就得評估其他的手術方式。