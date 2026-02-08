46歲女星不再遮了！縮人中後自信曬素顏 親吐「4公分」心結

46歲的李智慧越來越滿意「縮人中」的術後效果。翻攝IG@jihyesharp

韓國女星李智慧去年做了「縮人中」手術後，對保養更加講究，也很滿意自己的「升級版」面貌，昨（7日）在IG限動自信公開素顏照，對現今的五官比例跟膚況十分滿意！

想紅姐姐李智慧升格百萬YTR

李智慧近來靠著YouTube頻道「不討厭的想紅姐姐」（밉지않은 관종언니）人氣再攀高峰，訂閱數正式突破101萬，晉升百萬YouTuber。她去年大方公開接受縮人中提唇術，也坦言曾歷經一段五官看起來不太自然的過渡期，當時她在自己的YT頻道，不是刻意戴起口罩，就是直接打馬賽克入鏡，引發不少討論。

李智慧吐露「縮人中」關鍵原因！熬過過渡期傲秀素顏

李智慧大方公開素顏，分享保養品使用前後的差別。翻攝IG@jihyesharp

李智慧去年底參加2025 SBS演藝大賞，當時分享，「隨著時間過去會越來越自然的，所以不要太苛責啦。」翻攝IG@jihyesharp

隨著手術已過了一段時間，狀態逐漸穩定，李智慧也越來越滿意術後成果，整體五官比例變得自然柔和，粉絲也紛紛留言大讚：「看起來明顯年輕不少」、「臉部線條看起來更柔和了」、「做得很自然」、「臉部比例都不一樣了」。給予正面評價。

李智慧也曾分享當初動手術的關鍵原因，她說：「人中偏長一直是我長期的困擾，人中長度約有4公分。隨著年紀增長看起來更明顯。」她無奈表示，就連自己去做埋線拉提時，也不斷被建議「可以考慮做人中手術」！讓她最終鼓起勇氣下定決心動刀。此外，對於大方公開整形一事，她也無奈笑說：「人中縮短這件事，大概會跟著我一輩子。」

混聲團體元祖！李智慧曾隨S#arp出道

剛迎來46歲生日的李智慧，是韓國歌壇混聲團體元祖之一，1998年以團體S#arp出道，隨後單飛發展的她，除了繼續歌手本業，也跨足主持、綜藝領域。螢幕下的她，2017年與稅務師老公文在完結婚，陸續誕下2個寶貝女兒，開始跨界當起YouTuber，分享家庭生活及育兒日常，溫暖又真實的內容，十分受觀眾喜愛。

李智慧自嘲「縮人中」已快變成她的標籤。翻攝IG@jihyesharp

李智慧1998年就隨混聲團體出道。翻攝NAMU WIKI



