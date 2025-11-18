46歲女星看來只有30歲！長期喝檸檬水愛運動 想學她營養師提醒補充這個
南韓女星河智苑最近又在社群平台活躍起來，網友們很難相信正面、背面看起來顏值和體態都零死角的她，竟然也來到了46歲！根據外電報導，她愛好美食但又很自律，低油低鹽少糖，經年喝檸檬水，愛好運動。專家大讚，河智苑凍齡成功祕訣就是生活化，日日做，效果自然持久。
河智苑第二職涯是畫家 近日戲劇預備再起
河智苑在南韓演藝圈享有「電視收視女王」美譽，能夠輕鬆駕馭愛情、古裝，甚至是動作片女打仔的身段，她都能詮釋得很到位。其中讓她爆紅、最為台灣觀眾熟知作品之一即是玄彬在《秘密花園》一劇，使出各種死纏爛打套路，就是要追到的那個她──吉羅琳。她能接下吉羅琳有武術底子的角色，一身好身手亦是來自愛運動打下的基礎。她經年都維持每周3次高強度間歇運動的習慣。
從2022年起河智苑比較低調，轉而投注心力在她很愛的繪畫生活。近日除了辦個人畫展，河智苑在路邊被網友捕捉到「後面有車」的驚險畫面，疑是在為新戲暖身，而再度走進媒體關注雷達範圍。
河智苑愛喝檸檬水 成代表人物
根據外電報導，河智苑有多愛喝檸檬水，看她家的冰箱就知道。她接受綜藝節目《拜託了冰箱》拜訪她家，當河智苑打開冰箱，即出現一大袋檸檬，冰箱門上還擺放好多瓶榨好的新鮮檸檬汁。河智苑說，檸檬汁很好用，通常都會加水和蜂蜜調和成蜂蜜檸檬水來喝。有時喝燒酒時，她也會加檸檬汁。她覺得，除了喝起來更清爽，也比較不容易宿醉或水腫。
河智苑選擇原型食物 白菜取代泡菜
河智苑愛美食，無法少吃食物，無法接受餓肚子的方法來養生。根據外電報導，她選擇的原則就是要原型食物，少加工、不碰重鹹口味。因此才會傳出，她會以白菜取代泡菜、糙米取代白飯的說法，這樣選擇是為了幫助身體減輕負擔，促進代謝。
看更多：肥胖是身體發炎嗎？慢性發炎讓你瘦不下來 醫授「這樣吃」每一口都在抗發炎
河智苑調整腸胃的祕方──南瓜奶昔
河智苑還曾公開自己在想要少吃一點，卻不希望營養不均衡時的替代食物。她會自製南瓜奶昔，把蒸熟的南瓜，搭配堅果、牛奶和蜂蜜，混合打勻成糊狀，喝來香濃又有飽足感。
河智苑成功凍齡 專家：納入生活常規是要訣
營養師李婉萍在明白河智苑的日常飲食原則後，讚她經年累月都能這樣自律，真的很厲害！李婉萍說，來找她協力減重的人，有的很成功，有的則是進步很慢，甚至原地踏步，最大的差別就是願不願意改變飲食習慣。
看更多：瘦不下來不是你不努力！醫師揭開減重失敗的真實元凶 教你健康瘦
李婉萍說，有一位學員想要減重，又抱怨健康的餐食菜單「不好吃」，然後又吃回自己喜歡的口味。而河智苑能成功凍齡，祕訣應該就是把她證實對身體代謝很好的原則，變成一種習慣，三餐都這樣選，日日這樣吃，就是生活了。想要學她的人，要克服的心魔就是得長期持續。
飲食清淡者 運動前補充鈉
不過，李婉萍建議，檸檬水雖好，她不建議加入燒酒一起喝，尤其腸胃功能不太好的人，最好不要跟河智苑學，可能會出現不適。另一點，李婉萍觀察發現，一般吃得很健康的人，攝取的鈉量不夠，運動起來容易暈眩。河智苑吃得清淡但又運動量大，最好能補充一點鈉，可避免出現不適症狀。
看更多：檸檬水功效：早上喝助排毒？10大好處＋正確比例與禁忌一次看
◎ 圖片來源／翻攝自IG．臉書
◎ 諮詢專家／李婉萍營養師
更多健康2.0報導
哈佛證實：「做對1事」70歲長者也能返老還童！4招啟動大腦逆齡
運動後補蛋白質還不夠！營養師提醒：「骨骼沒顧好，肌肉練再多也白搭」
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 17 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 16 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 21 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 18 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前
李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸
娛樂中心／李明融報導網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。對此，館長連3天直播公開駁斥，指控3人滿嘴謊言，反爆料過去多年以來「勒索、霸凌」黑歷史，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖，痛心表示「十年兄弟得寸進尺」。民視 ・ 21 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 20 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手
道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）有機會超越山本由伸，成為史上身價最高...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前