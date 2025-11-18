46歲女星看來只有30歲！長期喝檸檬水愛運動 想學她營養師提醒補充這個

南韓女星河智苑最近又在社群平台活躍起來，網友們很難相信正面、背面看起來顏值和體態都零死角的她，竟然也來到了46歲！根據外電報導，她愛好美食但又很自律，低油低鹽少糖，經年喝檸檬水，愛好運動。專家大讚，河智苑凍齡成功祕訣就是生活化，日日做，效果自然持久。

河智苑第二職涯是畫家 近日戲劇預備再起

河智苑在南韓演藝圈享有「電視收視女王」美譽，能夠輕鬆駕馭愛情、古裝，甚至是動作片女打仔的身段，她都能詮釋得很到位。其中讓她爆紅、最為台灣觀眾熟知作品之一即是玄彬在《秘密花園》一劇，使出各種死纏爛打套路，就是要追到的那個她──吉羅琳。她能接下吉羅琳有武術底子的角色，一身好身手亦是來自愛運動打下的基礎。她經年都維持每周3次高強度間歇運動的習慣。

從2022年起河智苑比較低調，轉而投注心力在她很愛的繪畫生活。近日除了辦個人畫展，河智苑在路邊被網友捕捉到「後面有車」的驚險畫面，疑是在為新戲暖身，而再度走進媒體關注雷達範圍。

河智苑愛喝檸檬水 成代表人物

根據外電報導，河智苑有多愛喝檸檬水，看她家的冰箱就知道。她接受綜藝節目《拜託了冰箱》拜訪她家，當河智苑打開冰箱，即出現一大袋檸檬，冰箱門上還擺放好多瓶榨好的新鮮檸檬汁。河智苑說，檸檬汁很好用，通常都會加水和蜂蜜調和成蜂蜜檸檬水來喝。有時喝燒酒時，她也會加檸檬汁。她覺得，除了喝起來更清爽，也比較不容易宿醉或水腫。

河智苑選擇原型食物 白菜取代泡菜

河智苑愛美食，無法少吃食物，無法接受餓肚子的方法來養生。根據外電報導，她選擇的原則就是要原型食物，少加工、不碰重鹹口味。因此才會傳出，她會以白菜取代泡菜、糙米取代白飯的說法，這樣選擇是為了幫助身體減輕負擔，促進代謝。

河智苑調整腸胃的祕方──南瓜奶昔

河智苑還曾公開自己在想要少吃一點，卻不希望營養不均衡時的替代食物。她會自製南瓜奶昔，把蒸熟的南瓜，搭配堅果、牛奶和蜂蜜，混合打勻成糊狀，喝來香濃又有飽足感。

河智苑成功凍齡 專家：納入生活常規是要訣

營養師李婉萍在明白河智苑的日常飲食原則後，讚她經年累月都能這樣自律，真的很厲害！李婉萍說，來找她協力減重的人，有的很成功，有的則是進步很慢，甚至原地踏步，最大的差別就是願不願意改變飲食習慣。

李婉萍說，有一位學員想要減重，又抱怨健康的餐食菜單「不好吃」，然後又吃回自己喜歡的口味。而河智苑能成功凍齡，祕訣應該就是把她證實對身體代謝很好的原則，變成一種習慣，三餐都這樣選，日日這樣吃，就是生活了。想要學她的人，要克服的心魔就是得長期持續。

飲食清淡者 運動前補充鈉

不過，李婉萍建議，檸檬水雖好，她不建議加入燒酒一起喝，尤其腸胃功能不太好的人，最好不要跟河智苑學，可能會出現不適。另一點，李婉萍觀察發現，一般吃得很健康的人，攝取的鈉量不夠，運動起來容易暈眩。河智苑吃得清淡但又運動量大，最好能補充一點鈉，可避免出現不適症狀。

◎ 圖片來源／翻攝自IG．臉書

◎ 諮詢專家／李婉萍營養師

