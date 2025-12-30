46歲女歌手遭爆當小三！走廊甜蜜親吻畫面流出 急退選秀節目道歉

韓國歌手韓淑行陷小三疑雲，發布親筆信宣布退出節目，強調「所有事實都將通過法律程序公之於眾」。圖／翻攝自IG@sookhaeng

韓國46歲Trot歌手韓淑行29日驚傳與已婚男子有染，一名40多歲已婚婦女爆料，韓淑行與其丈夫同居，更公開2人於電梯、走廊擁抱親吻畫面；事件傳開，韓淑行30日於社群公開一封親筆信，除了透露現況，將退出目前正參與的《現役歌王3》。

日前韓國歌手韓淑行在《事件班長》29日播出內容中，遭一名40多歲已婚女子爆料，發現她丈夫手機中記錄了韓淑行生日，更多次陪同韓淑行出席活動，丈夫卻稱他們只是「朋友」；實際聘請律師展開調查，發現丈夫竟與韓淑行同居，還獲取了2人所住公寓的監視器畫面，見2人曾在電梯和走廊擁抱親吻。

消息迅速傳開，30日韓淑行於社群發布了一封親筆信，指出「對於我最近的個人問題讓大家引起擔憂，我深表歉意」，同時為了避免對節目造成進一步的損害，宣布將退出目前正參與的《現役歌王3》；韓淑行表示，對於此次事件讓比賽中全力以赴的同事和製作人員帶來的不便，深表歉意之外，將認真反思，努力成為一個更加負責任的人。

韓國歌手韓淑行遭爆與已婚男子同居，走廊親吻畫面曝光。圖／翻攝畫面

不過韓淑行也透過節目表達冤屈，認為自己是因相信男方所言才開始交往，指出對方一開始就透露婚姻早已破裂，甚至和妻子達成離婚共識，包括財產分配、慰撫金都處理完成，基於此，韓淑行表示，自己還將男方介紹給父母，以為對方是能攜手共度未來的人，甚至打算等法律程序結束就辦理結婚。

未料捲入風波，韓淑行表示，「所有事實都將通過法律程序公之於眾」，強調隨意散佈未經證實的信息，「可能會對我、我的家人以及我參與的節目造成無法彌補的傷害」，盼大眾不要進行過度和不必要的報導。



