46歲女沒症狀「僅打呼聲變大」 罹罕見癌

▲一位46歲的女性在健檢時，發現咽喉部出現光滑腫塊，醫師檢查發現是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 一位46歲的女性在健檢時，發現咽喉部出現光滑腫塊，初期就診被認定為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，但並無其他症狀，因此延宕至一年半後，發現腫塊逐漸變大，就醫轉診至林口長庚醫院，醫師檢查發現是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，大小如同「鴿子蛋」，為晚期喉癌，大多都需要全喉切除。經過單孔達文西機器手臂進行，完整切除腫瘤也精準保留聲帶，病人術後2週即恢復說話與正常進食。

長庚醫院部長北院區耳鼻喉部部長方端仁表示，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤；因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。

廣告 廣告

方端仁指出，往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，方端仁說，以創新單孔達文西系統進行「內外複合手術」，以咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並完整保留聲帶

方端仁表示，台灣每年有超過500例咽喉癌，多為菸酒使用的男性；而以咽喉小唾腺癌相較於常見喉癌，對於放療、化療反應不佳，晚期也只能接受全喉切除。

個案黃小姐提到，其實自己並沒有太多症狀，外觀並無改變，是透過健檢意外發現；唯一較明顯的症狀是「打呼較大聲」。

▲林口長庚耳鼻喉科部部長方端仁表示，透過達文西手術幫助患者完整切除腫瘤並精準保留聲帶。（圖／記者張乃文攝）

腫瘤摸不到、看不到 醫：懷疑囊腫或腫塊沒消退要就醫

方端仁指出，因為腫瘤本身長在咽喉深部，外面摸不到、也看不到，藉由軟式內視鏡看到喉部的同時，也需要有經驗的醫師判讀。醫師提到，咽喉小唾液腺癌是進展較為緩慢的癌症，可以有相對充足的時間、機會發現，在文獻上的治療方式都不是很成功，不只要局部治療，可能也需要追加放化療；另外還有因為腫瘤接近主動脈，治療出現血管爆裂，流血而死的情形。

方端仁表示，如果喉嚨有懷疑囊腫、淋巴腫塊沒消退的狀況，仍建議進一步處置，因為沒有治療可能會影響到呼吸、吞嚥。

林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊建立「單孔達文西咽喉手術流程」，透過改良入路、優化止血技巧與團隊協作，大幅降低高風險出血率，手術成果更穩定且具可複製性。團隊將咽喉手術的臨床經驗進行發表，刊登於2025年8月國際知名的「機器人外科學雜誌(Journal of Robotic Surgery)」。

方端仁提到，目前院內耳鼻喉部已累積七十多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，包括其他醫療機構轉診之各種困難咽喉腫瘤手術，與舌根淋巴肥大之睡眠呼吸中止症。醫師說，病人術後雖有可能出現疼痛或味覺異常狀況，但皆可於數週內緩解。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

8歲童身上長紅疹！爸以為蟲咬 醫一檢查竟是水痘：曾打過疫苗

大雪到！中醫勸「早睡晚起」 3招暖身養腎

她睡覺翻身痛醒！3症狀恐「鈣化性肌腱炎」 長庚團隊研發AI預測