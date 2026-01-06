46歲好萊塢辣媽「大秀惹火身材」 超深V禮服直接開到肚臍

凱特哈德森在片中又演又唱，獲得金球獎音樂喜劇類最佳女主角提名。（UIP提供）

由「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）攜手凱特哈德森（Kate Hudson）主演的動人音樂電影《悠唱藍調》（Song Sung Blue），改編自真實故事，敘述一對時運不濟的音樂家夫妻檔，組了一個歡樂的尼爾戴門致敬樂團，證明尋找愛情和追逐夢想永遠都不嫌晚。日前舉辦紐約首映會時，46歲凱特哈德森一襲深V禮服，大秀好身材。

凱特哈德森在片中的表演大膽奔放又充滿張力，情感真摯動人，談起自己飾演的女主角克萊兒時表示：「你會遇到這樣的人，他們的境遇不一定會左右他們生活的方式，他們熱情洋溢、活力十足地過生活，相信一切都會越來越好，克萊兒就是如此。但她也有另一面，她可以情緒高昂、活力四射，但也會陷入低谷。」她說必須巧妙地平衡她性格中的兩個極端，一端是在台上和台下熱情如火、魅力四射的光芒，另一端則是她最終墜入的黑暗深淵。

凱特哈德森出席《悠唱藍調》紐約首映會。（UIP提供）

導演克雷格布魯爾與凱特哈德森相識多年，他在她身上看見了這種複雜層次，並深信這是命運的安排，在創作《悠唱藍調》劇本初期，他很快就意識到克萊兒這個角色的獨特之處，克雷格布魯爾表示，這個角色有一個無法迴避的條件，那就是演員必須真的會唱歌，不可能隨便找個人再指望她後天學會。此外，這名演員也必須讓女性觀眾相信，她是一位真實的母親，能在追逐夢想的同時，兼顧準備午餐、接孩子放學等生活瑣事。

在選角過程中，克雷格布魯爾剛好看到一集《CBS新聞週日早晨》，其中一段凱特哈德森的訪談令他印象深刻。他回憶道，凱特哈德森當時說：「我受夠了等戲約上門，我要去唱歌了。」那一刻他立刻明白，克萊兒就是她。訪問中，她談到兒子高中畢業時忍不住哽咽，讓他更加確信，她不只是適合這個角色，更是一位真正的母親，毫無疑問就是克萊兒的不二人選。

休傑克曼大讚凱特哈德森的表現令人驚艷。（UIP提供）

凱特哈德森也回憶首次讀到劇本時的心情，當下不自覺地流下眼淚。她表示，這個故事立刻觸動了她，尤其是在當今已很少看到這類型電影的情況下，能夠讀到這樣一部即將被拍成電影的劇本，令她感到不可思議。她也提到，自從21、22歲第一次與克雷格布魯爾見面後，就一直期待能與他合作，多年過去，彼此累積了豐富的生命經驗，終於能在此刻攜手拍電影，讓她感到無比感動。

休傑克曼也大讚說：「我完全沒想到她把這個角色演得如此鮮活，她在片場的表現令人驚艷，不僅營造出絕佳的拍攝氛圍，也帶來無限的歡樂，她完全投入其中。凱特哈德森塑造的這個角色簡直太神奇了，能融化你的心。」《悠唱藍調》將於下週五（16日）在台上映。

