46歲婦公園散步「被潑不明液體」全身50%燒傷 路人聽淒厲慘叫急報警

美國喬治亞州發生一起震驚社區的隨機暴力事件，一名46歲女子日前在公園散步時，遭陌生人潑灑有毒腐蝕性化學物質，導致臉部與身體多處嚴重燒傷，目前仍在加護病房治療中，嫌犯至今尚未落網。

根據外媒報導，受害者為艾希莉·瓦西列夫斯基（Ashley Wasielewski）。警方指出，事件發生於10日晚間，她剛結束在Forsyth公園附近教堂舉行的聖誕節活動，獨自於公園內散步時，一名陌生人從背後接近，隨即將不明腐蝕性液體倒在她頭上後逃離現場。

據家屬與友人轉述，瓦西列夫斯基起初以為只是被潑水，隨即感到皮膚劇烈灼痛。化學物質不僅灼傷她的皮膚，還腐蝕衣物，甚至融化了她口袋裡的汽車鑰匙。她的褲子開始燃燒，她當場發出淒厲尖叫，引起附近民眾注意。

瓦西列夫斯基的好友康納・米拉姆（Connor Milam）表示，「她低頭一看，發現褲子正在她身上燒起來，這完全不是搶劫，只是無緣無故地傷害一個陌生人。」米拉姆形容，瓦西列夫斯基平時熱心助人，經常參與社區志工活動，並長期為無家可歸者提供物資與協助。

受害者隨後被緊急送往奧古斯塔燒傷中心（Augusta Burn Center） 治療。其子韋斯利（Wesley Wasielewski）表示，母親約有全身一半皮膚受傷，包括臉部、頭皮、手部與腿部，傷勢為二度與三度燒傷。

韋斯利表示，他是從一位協助救援的好心人士那裡得知此事，並在通話中聽見母親因劇痛而哭喊，「我們完全不知道是誰做的，她沒有任何敵人，她和每個人都是朋友。」

警方目前尚未逮捕任何嫌疑人，並已與FBI合作，鑑識現場並分析攻擊中所使用的化學物質。同時市府已加強市內各公園的巡邏維安。警方公布監視器畫面顯示，嫌疑人最後一次被拍到時，身穿藍色牛仔褲，並穿著一件印有白色卡通兔子圖案的深色連帽上衣。

薩凡那市（Savannah）市長范強生（Van Johnson）於11日在社群媒體發文表示，警方正以最高優先級處理此案，並強調：「雖然這起事件令人極度不安，但目前沒有跡象顯示公眾面臨持續或更大範圍的威脅。」警方呼籲，若民眾掌握任何相關線索，請立即與當地執法單位聯繫，以協助早日將嫌犯繩之以法。



