46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道

記者施春美／台北報導

醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，卻罹患早期肺腺癌。(示意圖／翻攝自pixabay）

運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其臉書表示，上述男子是一名46歲的健身教練，雖然每天只睡5小時，卻仍每天早起晨跑、重訓，飲食也非常自律。但一次公司健檢中，意外發現肺部有陰影。後來確診是「早期肺腺癌」。

廖繼鼎表示，男子非常震驚，也無法接受地說，「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會罹癌？」他告知男子，健康不只是表面數字或外在努力。真正的健康是「長期、全面、穩定」的複利結果。

「有運動，不等於有健康。」他表示，睡眠、壓力、情緒、遺傳、環境毒素等，每一個變數都可能埋下一顆「定時炸彈」。以睡眠而言，人體充足睡眠相當重要，至少要有7~9小時的睡眠時間，男子的睡眠時間遠低於此數字，也可能致癌的因子之一。

