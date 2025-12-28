46歲日星堂本光一官宣結婚！情定圈外女友報喜：會更努力工作

日本經典男團DOMOTO成員堂本光一在12月28日無預警宣布結婚消息，震驚粉絲圈。這位46歲的偶像在經紀公司星達拓官網發表聲明，表示與交往12年的圈外女友步入婚姻，據日媒報導，女方疑似是曾合作舞台劇的前女星佐藤惠。堂本光一在聲明中感謝粉絲支持，承諾會懷著感恩的心更加努力工作。值得注意的是，DOMOTO另一成員堂本剛也於今年1月與女團「桃色幸運草Z」隊長百田夏菜子閃婚，兩位成員相繼傳出喜訊，讓粉絲倍感欣慰。

堂本光一升格為人夫！（圖／翻攝自堂本光一IG）

日本知名男團近畿小子於今年7月正式更名為DOMOTO，由同姓但無血緣關係的堂本光一和堂本剛組成，兩人出道至今已超過28年。新團名推出後，他們重新編製了2001年發行的收錄曲，作為以新團名發行的第一首單曲，別具意義。

堂本光一在星達拓官網公布喜訊。（圖／截自STARTO ENTERTAINMENT）

堂本光一在12月28日透過經紀公司星達拓官網發布結婚消息，他在文中表示，正值歲末之際，由衷感謝大家一年來的支持。雖然結婚是私人事務，但他仍想告訴粉絲這個重要決定，並承諾會懷著感恩的心更加努力工作。這則突如其來的公告讓所有粉絲感到震驚。

根據日本媒體報導，堂本光一與圈外女友已經愛情長跑12年，女方疑似是曾經在舞台劇中合作過的前女星佐藤惠。有趣的是，堂本光一的隊友堂本剛也於2024年1月與女團「桃色幸運草Z」隊長百田夏菜子閃婚。

儘管46歲的堂本光一宣布結婚，但他在舞台上依然表現出色，展現精湛的舞藝和寶刀未老的魅力。兩位DOMOTO成員相繼公布喜訊，讓粉絲們由衷為自己喜愛的偶像感到開心，紛紛獻上祝福。

