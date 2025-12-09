46歲熟女「臉部鬆弛、法令紋深」疲態藏不住 醫揭「緊緻不僵硬」秘訣
【健康醫療網／記者陳靖安報導】46 歲林小姐因長期工作繁忙、壓力大，又時常熬夜，近來覺得臉部鬆弛、法令紋加深，疲態藏不住。進而前往仁愛長庚合作聯盟的大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心求診，由黃昭瑜主任評估後，接受鳳凰電波治療，數周後明顯感受肌膚緊緻與臉部拉提效果，讓她重新找回精神與自信。
效果靠「量身設定」醫：2至3 個月自然拉提達最佳
黃昭瑜主任說，鳳凰電波是目前廣受歡迎的非侵入式緊膚治療之一，其原理主要是利用單極射頻技術，將能量傳遞至真皮層與深層組織，促使膠原蛋白受熱收縮並啟動新生。
但黃昭瑜主任也提到，鳳凰電波雖然受到不少愛美女性青睞，但它並非能量越高越有效，操作醫師需要依每位患者的皮膚厚度、脂肪層位置與鬆弛程度去量身調整。治療後的膠原蛋白會在2至3個月達到最佳表現，過高能量反而可能增加疼痛與副作用，所以操作時不會「一次打到最緊」，才能發揮自然不僵硬的美容效果。
確保治療更安全 醫師需熟悉能量變化與臉部解剖
為了保障醫美品質與治療安全，雷射光電醫學會理事長、大里仁愛醫院胡倩婷副院長提醒，能量型醫療儀器必須要求穩定、精準與安全的操作，醫師對於能量變化和臉部解剖的理解，是確保療程遠離副作用、保護病人安全的關鍵。
而醫療美容終究是醫療行為，安全永遠比速度與價格更重要。民眾必須選擇專業醫師與合格院所，才能讓鳳凰電波真正成為值得信賴的緊膚療程。
鳳凰電波非人人適合！錯誤施打恐致凹陷、灼傷
黃昭瑜主任指出，鳳凰電波並非人人適合，如脂肪過少、鬆弛嚴重者，建議另行評估其他療程；盲目追求高能量不但不會更快變緊，還可能導致疼痛、灼傷、凹陷等副作用。由於鳳凰電波的能量，層次深入脂肪與深筋膜，若由非專業人員施作，更可能造成不對稱、組織受損或膠原流失，因此選擇具專科資歷的合法醫療院所，是最重要的安全保障。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66988
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
章若楠「尖叫之夜」美成一幅畫！雪白披風禮服仙氣炸裂，盤髮造型宛如豪門千金，3款「氛圍感」新品打造同款初戀顏
章若楠「尖叫之夜」絕美造型解析：紅毯造型宛如落入凡間的雪白仙子章若楠身穿一襲白色抹胸禮服，外罩著綴滿立體花朵的長披風。當她走動時，披風隨風輕揚，整個人彷彿被雲朵與花瓣簇擁，仙氣爆棚。為了不搶走禮服的風采，她將頭髮梳成溫婉的低盤髮，兩側留有些許碎髮修飾臉型...styletc ・ 19 小時前 ・ 發起對話
華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！
沿著下巴線條垂落、俐落的短 bob，最近因為不少明星轉換髮型，再度成為矚目焦點。但剪掉留了好久的長髮並不容易，如果不適合，真的很讓人猶豫不決。所以這篇文章從「髮長、髮質、捲度」等細節著手，透過微小改變就能創造出截然不同的氛圍！5位韓星演繹近marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
35 歲男髮際線後退「M型禿」！中醫「1治療」改善掉髮、新髮冒出
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。因擔心掉髮症狀會惡化，而至北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「第三期雄性禿」。經醫師建議下，接受美顏針每周3次的治療1個月後，掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。 男性雄性禿 與遺傳、賀爾蒙有關 臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患「第三期雄性禿」特徵就是前額兩側的髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是所謂的「M型禿」。男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。 中醫美顏針疏通經絡 有助刺激生髮改善M型禿 林在裕主任表示，中醫可利用美顏針的治療來改善王先生「M型禿」掉髮的症狀，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。 教你早期偵測落髮危機 3 類營養一定要補 若要保髮防禿，林在裕主任提醒，平時應注意以下事項： 1. 怎樣查覺自己有禿頭危機？ 洗頭時掉健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
擠痘痘竟害肺破洞！醫示警「臉部致命三角區」千萬別亂碰 90%的人都不知道
近期一名年輕女性因隨手擠壓臉部痘痘，細菌竟沿著血液逆流進入肺部，導致嚴重感染，肺部出現多個破洞，部分組織甚至已經壞死，必須接受長期治療才能逐漸康復。這起案例並非個案，全因患者忽略臉部有個「危險三角區」，一旦在此處擠痘，後果往往超乎想像。 血管直通大腦 感染風險極高 耳鼻喉專科張進芳醫師指出，所謂的臉部危險三角區，指的是從鼻根到兩側嘴角連線所構成的倒三角形區域。這個範圍內的靜脈血管構造特殊，不像身體其他部位擁有防止血液逆流的瓣膜，血液可以直接回流至顱內的海綿竇。當擠壓痘痘時，不僅可能將膿液往深層組織推送，更危險的是手部或空氣中的細菌會趁機入侵，隨著血液循環直達大腦周圍，引發海綿竇血栓、腦膜炎甚至敗血症等致命併發症。張進芳醫師呼籲，避免自行處理這個區域的痘痘，因為即便是看似簡單的擠壓動作，都可能讓原本的小發炎演變成全身性感染，嚴重時甚至危及性命。 正確處理痘痘 從日常保養做起 面對惱人的痘痘問題，張進芳醫師建議最安全的方式是讓它自然代謝消退，或使用含水楊酸、過氧化苯等成分的痘痘藥膏輔助治療。若出現大範圍發炎或囊腫型痘痘，應直接求助皮膚科醫師，透過口服藥物、局部注射或專業引流處理，才能在不留常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
季節交換乾燥肌搔癢 醫建議打超夯「水光針」注意3原則
46歲吳小姐近來因換季導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不便，原本想要到國外打水光針改善膚質，但因心有疑慮而延宕，近日到皮膚科接受自費的水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。皮膚科醫師提醒，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師教你吃對「6種營養」過濾、分解、代謝蘇丹紅
國內爆出化粧品含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括歐萊德、無患子生技等知名業者旗下產品，總計多達20個品項。若不小心吃到、擦到含有蘇丹紅的產品怎麼辦？營養師提醒，若皮膚屏障受損，某些脂溶性物質確實可能透過皮膚滲入；想要代謝這些外來物質，需要足夠的營養素支持。20......詳全文良醫健康網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
AAA終於要來了！I-DLE舒華清冷感妝容怎麼打造？透感底妝、奶茶裸色眼影，重點手法一次看
AAA頒獎典禮終於要在這週末（12/6、12/7）於高雄登場，而在韓國以女團 i-dle 出道的台灣女孩舒華這次也會擔任主持，一直是「天然美」和「清冷氣質」的代表！精緻的五官、乾淨的眼神，加上不經雕飾的自信，讓她站在人群裡總是格外marie claire 美麗佳人 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
雙12強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、3CE會員價5折、M.A.C兩件75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的雙12強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推雙12、年末折扣必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
塌鼻變挺鼻+V臉修容技巧！好用修容推薦，這款修容盤全球熱賣2346萬件
化妝修容快來抄作業！新手也學的會的修容技巧，加碼推薦FreshO2、I'M MEME超好用的修容新品，橘朵打亮修容盤全球賣破2346萬件也出了新色！造咖 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】寶寶肌膚相對嬌嫩，不少家長會選擇使用嬰兒油幫寶寶護膚、維持柔軟光滑。食藥署日前也在fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」向民眾說明嬰兒油常見成分，以及相應的作用。塗抹嬰兒油不僅可以幫寶寶的皮膚保濕，還能作為親子互動小時光，食藥署也提醒，若寶寶肌膚狀況不佳，如乾燥、患有異位性皮膚炎，使用嬰兒油可能加劇乾燥，使用前應先諮詢專業意見。 嬰兒油常見2基底 塗抹時幫寶寶按摩有這些幫助！ 嬰兒油的主要基底有礦物油和植物油兩種，食藥署說明，其中礦物油常見成分為液體石蠟，能在肌膚表面形成保護膜，以鎖住水分，達到「封閉性保濕」效果；而植物油成分多為杏核油、橄欖油等，除了形成保護膜，成分也能被肌膚吸收，提供滋養和補水的作用。 食藥署也列出嬰兒油使用小撇步，通常為洗澡後、皮膚尚溫熱時塗抹全身，幫助牢牢鎖住水分。嬰兒油質地滑順，塗抹的同時輕輕為寶寶按摩，也有助促進循環，還能安撫寶寶的情緒、幫助入眠。 礦物油會致癌？食藥署破解嬰兒油迷思 異膚寶寶使用前應問醫師 食藥署也為民眾破解嬰兒油迷思。過去常聽聞礦物油、石蠟油含有未純化的多環芳香烴（PAHs），可能致癌。食藥署解釋，這點實際上健康醫療網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 小時前 ・ 125
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 32
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 1096
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 93
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 504
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 193
中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 192