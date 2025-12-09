46歲熟女「臉部鬆弛、法令紋深」疲態藏不住 醫揭「緊緻不僵硬」秘訣

【健康醫療網／記者陳靖安報導】46 歲林小姐因長期工作繁忙、壓力大，又時常熬夜，近來覺得臉部鬆弛、法令紋加深，疲態藏不住。進而前往仁愛長庚合作聯盟的大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心求診，由黃昭瑜主任評估後，接受鳳凰電波治療，數周後明顯感受肌膚緊緻與臉部拉提效果，讓她重新找回精神與自信。

效果靠「量身設定」醫：2至3 個月自然拉提達最佳

黃昭瑜主任說，鳳凰電波是目前廣受歡迎的非侵入式緊膚治療之一，其原理主要是利用單極射頻技術，將能量傳遞至真皮層與深層組織，促使膠原蛋白受熱收縮並啟動新生。

廣告 廣告

但黃昭瑜主任也提到，鳳凰電波雖然受到不少愛美女性青睞，但它並非能量越高越有效，操作醫師需要依每位患者的皮膚厚度、脂肪層位置與鬆弛程度去量身調整。治療後的膠原蛋白會在2至3個月達到最佳表現，過高能量反而可能增加疼痛與副作用，所以操作時不會「一次打到最緊」，才能發揮自然不僵硬的美容效果。

確保治療更安全 醫師需熟悉能量變化與臉部解剖

為了保障醫美品質與治療安全，雷射光電醫學會理事長、大里仁愛醫院胡倩婷副院長提醒，能量型醫療儀器必須要求穩定、精準與安全的操作，醫師對於能量變化和臉部解剖的理解，是確保療程遠離副作用、保護病人安全的關鍵。

而醫療美容終究是醫療行為，安全永遠比速度與價格更重要。民眾必須選擇專業醫師與合格院所，才能讓鳳凰電波真正成為值得信賴的緊膚療程。

鳳凰電波非人人適合！錯誤施打恐致凹陷、灼傷

黃昭瑜主任指出，鳳凰電波並非人人適合，如脂肪過少、鬆弛嚴重者，建議另行評估其他療程；盲目追求高能量不但不會更快變緊，還可能導致疼痛、灼傷、凹陷等副作用。由於鳳凰電波的能量，層次深入脂肪與深筋膜，若由非專業人員施作，更可能造成不對稱、組織受損或膠原流失，因此選擇具專科資歷的合法醫療院所，是最重要的安全保障。

【延伸閱讀】

搶救臉部大崩壞！鳳凰電波真的有效嗎？ 醫師教正確保養觀念

定期保養考慮多 醫師告訴你挑選電波關鍵在哪



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66988

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw