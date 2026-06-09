46歲男教師血小板異常 就醫驚揪「肝硬化」危機

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【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名46歲壯男，本身是B肝帶原者，同時合併重度脂肪肝、高血脂、痛風與肥胖症狀，近半年定期回診追蹤檢查，發現負責凝血功能的血小板異常。衛生福利部臺中醫院肝膽腸胃科吳明駿醫師進一步追蹤，發現患者出現重度脂肪肝合併肝臟纖維化，屬於「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）」，經藥物、減重與飲食控制，半年後成功逆轉肝纖維化，血小板數量也恢復正常，及時解除肝硬化甚至肝癌危機。

代謝功能障礙相關脂肪性肝炎 已造成肝纖維化

吳明駿醫師指出，該壯男擔任教職，雖為B肝帶原者，但病毒量極低且肝指數正常，原以為肝臟健康無虞。未料近半年體檢發現血小板數量持續下滑，降至11萬/ul（正常值為15-40萬），進一步檢查，才發現體內的「脂肪肝」已造成肝纖維化，如不積極治療，恐會有肝硬化、甚至肝癌危險。

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吳明駿醫師表示，患者身高185公分、體重110公斤，就醫時，B肝病毒量（63 IU/mL）與肝指數均處於安全範圍，但血小板低下的異常警訊讓他不敢輕忽。經肝纖維化掃描檢查，確認患者出現嚴重的脂肪肝與高度肝纖維化，確診為「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎」。

脂肪肝「個人化治療」減重、飲控逆轉肝纖維化指標

吳明駿醫師跟患者溝通後，針對代謝問題制定患者個人化治療方案，透過運動與飲食控制，三個月減重10公斤，脂肪肝程度也由「重度」轉為「輕度」，最令人振奮的是肝纖維化指標逆轉，血小板數量也回升至正常範圍。

「大部分脂肪肝是沒有症狀的！」吳明駿醫師指出，全球有38%民主有脂肪肝困擾，其中6-8成是肥胖患者，6成5是糖尿病患者。由於「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎」盛行率正逐年攀升，中廣型肥胖、高血脂、久坐不動的生活型態，以及過量攝取含糖飲料與精製碳水化合物者，都是脂肪肝的高危險群，要特別小心。

肝硬化一旦發生就無法重來 三高族群應定期抽血追蹤

吳明駿醫師提醒，「肝硬化一旦發生就無法重來，在纖維化階段及時發現、改善，是保肝的最重要防線。」他建議預防肝纖維化應從源頭管理，除了定期抽血驗肝功能、追蹤血小板數值外，肥胖、三高與肥胖等高風險族群，應主動安排腹部超音波與肝纖維化掃描；另針對減重困難的個案，目前醫界可給予更積極的藥物治療協助逆轉脂肪肝。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68707

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