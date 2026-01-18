46歲男星「悄悄出戰歐洲柔術賽」！1絕招取勝摘銅牌 超強實力全場驚呆

記者王培驊／綜合報導

日本男星玉木宏在「巴西柔術歐洲錦標賽」抱回銅牌。（圖／翻攝自IG @ibjjf）

因日劇《交響情人夢》中「千秋王子」一角在台灣打開知名度的日本男星玉木宏，近日悄悄以另一種身分登上國際舞台。他前往葡萄牙里斯本，參加由國際巴西柔術聯盟（IBJJF）主辦的「巴西柔術歐洲錦標賽」，並在46歲之齡，於紫帶「Master 4」（46至50歲）羽量級（70公斤以下）項目中奪下第三名，成功抱回一面銅牌。

裁判高舉玉木宏手臂宣布勝出。（圖／翻攝自IG @ibjjf）

巴西柔術歐洲錦標賽是歐洲規模最大、競爭最激烈的年度賽事之一，而紫帶級別屬於僅次於黑帶與棕帶的高段位組別，參賽門檻與實力要求都不低。本屆Master 4紫帶羽量級共有6名選手角逐，玉木宏隸屬Arta道館，首輪即遭遇同為日本選手的廣田信壽。

玉木宏最終以「手腕鎖關節技」直接取得勝利。（圖／翻攝自IG @ibjjf）

比賽中，玉木宏在下位狀態下冷靜應戰，利用「Closed Guard（封閉防禦）」成功限制對手行動，隨後精準掌控對方左手臂，順勢施展手腕固定技巧，最終以「手腕鎖關節技」直接取得勝利，技術表現讓現場觀眾與裁判留下深刻印象。國際巴西柔術聯盟也在官方IG分享比賽畫面，捕捉裁判高舉玉木宏手臂宣布勝出的瞬間，並點名稱讚他使出的Wrist Lock相當精彩。

進入準決賽後，玉木宏對上賽會頭號種子選手，儘管全程展現韌性與拚戰精神，最終仍止步於此，以第三名成績作收。不過，這面銅牌已足以證明他的長期投入並非玩票性質。

事實上，玉木宏早在去年8月出席活動時就曾透露，自己接觸巴西柔術已有約6年時間，除了演藝工作外，生活重心幾乎圍繞在家庭與訓練之間，不僅固定練習，也積極報名參賽，將在賽場上累積成績視為新的挑戰目標。

私生活方面，玉木宏於2018年與女星木南晴夏結婚，上月更宣布迎來第二個孩子，家庭與個人發展同步迎來好消息。從螢幕上的「千秋學長」，到柔術賽場上的實戰選手，玉木宏用實際成績，為46歲的人生寫下另一段亮眼篇章。

