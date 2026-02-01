46歲男眼痛「開刀取出2.5cm筆頭」 醫一問：卡眼眶27年

大陸廣東深圳一名46歲男子近期眼睛疼痛，還流出膿液，就醫發現他眼眶內有2.5公分的原子筆頭。（圖／翻攝自微博／第一現場）

大陸廣東深圳一名46歲方姓男子最近因眼睛劇烈疼痛和流膿就醫，醫師檢查時意外發現他的眼眶深處藏有異物；經手術取出，發現竟是一截長度約2.5公分的原子筆頭，甚至比眼球直徑還長。方男才想起來27年前與他人起衝突，對方用原子筆攻擊他的眼睛，當時有接受治療，視力都很正常，以為沒事，沒想到筆頭留在體內。

根據陸媒《第一現場》報導，來自廣東深圳的方姓男子近期發現左眼眶出現包塊，並伴隨明顯疼痛還有流出膿液，於是前往醫院求診。與醫師充分溝通後，方男同意在全身麻醉下接受左眼眶探查手術；手術過程中，醫師在方男眼眶深處發現一個被大量增生肉芽組織緊緊包覆的白色環狀物，取出並仔細確認後，竟是一截原子筆筆頭。

方男清醒後才透露，自己在18、19歲時曾與人發生爭執，對方拿原子筆攻擊他，筆尖直接戳傷眼睛，當時去醫院清創和縫了3針，檢查被告知並無大礙。衝突發生過了約3年後，方男受傷部位曾出現小包塊，但疼痛並不明顯，也曾接受電腦斷層掃描，未發現異物，因此未再特別留意。

直到近期，方男眼眶包塊明顯變大，紅腫加劇，疼痛難以忍受，才再次就醫，意外揭開原子筆頭在眼眶內潛伏27年的真相。醫師指出，取出時筆頭已被肉芽組織完全包覆，所幸手術順利，方男術後恢復狀況良好。

對此，醫師也提醒，曾有眼部外傷史的民眾，即使傷口已癒合，若出現反覆紅腫、包塊、疼痛或不明原因的視力下降，應儘速就醫檢查，必要時結合多種影像檢查方式，以免延誤治療時機。

