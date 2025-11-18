46歲男險燒死家中！「電氣火災」超常見 記5不1沒有防災

記者高珞曦／綜合報導

台東縣鹿野鄉1棟3層樓住宅日前發生火災，住宅的2樓在凌晨4時冒出惡火，1名46歲男子險些受困火場。後經調查，疑似2樓房間內插頭接觸不良、短路釀災，台東縣消防局提醒民眾注意「5不1沒有」防災。

台東縣鹿野鄉1處民宅10月12日凌晨4時發生火警，消防局研判起火點在2樓房間床頭櫃附近。（圖／台東縣消防局提供）

據內政部消防署統計，民國114年（2025年）1月至9月全國火災合計1萬113次，在發生原因排行榜中，「電氣因素」（2179次）僅次於「因燃燒雜草、 垃圾」（2581次），可見居家電器產品引發火災十分常見。

台東鹿野該起火災疑似是插頭接觸不良引發火勢，周圍的可燃雜物進一步導致擴大燃燒。（圖／台東縣消防局提供）

台東縣消防局表示，預防調查科人員在鹿野鄉該起民宅火警現場勘查發現，火勢起於2樓床頭櫃附近，研判是插頭接觸不良導致短路，進而引燃周邊的紙張、雜物導致擴大燃燒。

此案凸顯居家用電安全的重要性，民眾日常使用電器時，如果疏於檢查，或長期使用老舊電線、延長線等，非常容易因為接觸不良或過載導致短路釀災。若在床邊、書桌附近堆積可燃雜物，也會造成火勢擴散。

台東縣消防局指出，防範此類電氣火災應謹記「5不1沒有」口訣：

電源插座不長時間使用

電線不綑綁折損

插頭不潮濕污損

用電不超過負載

電器周圍不放置可燃物

沒有安全標章的電器不要使用

台東縣消防局也建議，除了使用有安全標章的電器產品、安裝住宅用火災警報器，民眾也應每年定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，以及家中老舊電線、延長線及插座是否鬆脫、出現焦黑或異味等情形，並且避免多項高功率電器共用同1插座，減低火災發生機會。

