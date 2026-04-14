46歲羅志祥遭傳在家中猝死！經紀人緊急回應「7字」曝他今早現況

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羅志祥遭傳死訊，經紀人14日一早回應了。李智為攝

羅志祥出道近30年，憑藉精湛舞技在華語樂壇占有一席之地，2006年推出代表作《精舞門》後，更被封為「亞洲舞王」，唱跳實力備受肯定。然而，近日網路卻瘋傳他「猝逝」的不實消息，引發粉絲恐慌，對此，羅志祥的經紀人今（14日）早上緊急出面回應了。

針對外界瘋傳死訊，經紀人稍早簡短回應《鏡報》，表示「他早上去打球了」，一句話直接駁斥所有不實傳聞，也讓粉絲終於放下心中大石。

連環造謠編死訊 流量操作爆公憤

事實上，謠言來自一名網友在抖音發布羅志祥照片，並捏造內容指稱他在家中猝逝、送醫後不治，甚至假借經紀人名義發出聲明。該貼文迅速擴散，累積超過450萬次瀏覽。由於該帳號過去就曾散播多起類似謠言，包括指稱吳奕帆獄中身亡、Toyz因舊傷過世、王Aden離世，以及瘦子巡演期間發生不測等，內容荒誕離譜，也讓外界質疑此次羅志祥死訊同樣是惡意捏造。

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面對假消息持續延燒，中國網紅推手圤智雨也公開發聲，直言最初看到消息時難以置信，進一步查證後更痛批該帳號惡意造假，直指這類內容毫無底線，只為博取流量關注。相關貼文曝光後，大批網友也湧入留言撻伐，怒批散播不實訊息的行為，認為應追究法律責任。

一名網友在抖音造謠「羅志祥在家中猝死」，PO文已吸引448萬網友點閱。翻攝台南詹傑仁抖音

羅志祥稍早分享自己正在打球的照片。翻攝showlo IG限動



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