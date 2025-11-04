46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍

醫師指出，鸚鵡熱是一種人畜共患傳染病，主要經由吸入感染禽類排泄物中的細菌而致病。（示意圖／Unsplash）

大陸福建省一名46歲的林姓司機近日因連續高燒不退，就醫後竟確診罹患「鸚鵡熱」。據了解，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶，開車間隙時拿出逗玩。醫師指出，鸚鵡熱是一種人畜共患傳染病，主要經由吸入感染禽類排泄物中的細菌而致病。

綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。

家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯示，患者肝腎功能明顯受損，炎症指標異常偏高。醫師追問生活習慣後，得知他有「口袋養鸚鵡」的特殊舉動，進一步檢測證實感染「鸚鵡熱衣原體」，確診為鸚鵡熱。

醫師指出，鸚鵡熱是一種人畜共患傳染病，主要經由吸入感染禽類排泄物中的細菌而致病。潛伏期可長達45天，患者可能出現發燒、頭痛、呼吸道症狀及肝臟功能異常等。由於感染後不會產生長期免疫力，仍有再次感染的風險。專家提醒，飼養鳥類須保持環境清潔並避免密切接觸鳥類糞便與分泌物，如出現不明原因高燒或呼吸道症狀，應及時就醫檢查，以免延誤治療。

