46歲還在進化！「千秋王子」玉木宏征戰歐洲巴西柔術賽「一招奪銅」

玉木宏在巴西柔術歐洲錦標賽奪銅。翻攝自IG@ibjjf



日本男星玉木宏以日劇《交響情人夢》中「千秋學長」一角紅遍亞洲，現年46歲的他，日前到葡萄牙里斯本，參加由國際巴西柔術聯盟主辦的巴西柔術歐洲錦標賽，成功在紫帶「Master 4」（46至50歲組）羽量級（70公斤以下）項目中勇奪銅牌。

巴西柔術歐洲錦標賽是歐洲規模最大的年度重點賽事之一，紫帶級別屬於僅次於黑帶、棕帶的高階段位，競爭強度不低，本屆紫帶Master 4羽量級共有6名選手參賽。隸屬Arta的玉木宏首輪即對上日本選手廣田信壽，開賽後他在下位以「Closed Guard（封閉防禦）」成功控制對手動作，隨即鎖定左臂，完成手腕固定並以手腕鎖關節技取得勝利，順利挺進站上頒獎台。

廣告 廣告

值得一提的是，玉木宏奪銅不是偶然，他在演藝事業之外，長年投入巴西柔術訓練；私生活方面，他於2018年與女星木南晴夏結婚，上月更宣布迎來第二個孩子，事業與家庭雙雙傳出好消息。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂