46歲麻衣認老「身體明顯變化」！驚視力退化、牙齦萎縮
46歲麻衣自20歲就活躍螢光幕前，今（9日）在TVBS《女人我最大》播出的內容裡首度鬆口「身體真的有感在變化」，大方分享視力退化、牙齦萎縮等初老困擾。
麻衣透露，她近年最明顯的變化就是視力退化，過去滑手機、看社群毫無障礙，如今卻常常「怎麼看都看不清楚」，甚至得把手機越拿越遠才能閱讀。主持人藍心湄也自嘲：「就像我在電梯裡看手機，越拿越遠，整個電梯的人都看到我螢幕的字，只有我自己看不到」，一語戳中熟齡族群的日常痛點。
不只視力問題，麻衣也分享自己因牙齒不適就醫，才發現牙齦已經開始萎縮。醫師建議她可透過日常按摩牙齦促進血液循環、延緩退化，讓她驚覺過去忽略的口腔保養同樣重要。她說，這些變化讓自己開始正視身體狀態，「真的跟以前不一樣了」，也因此更積極投入日常保養。
另外，林可彤則從職業傷害角度切入，分享過去擔任模特兒時長期在強烈燈光與閃光燈下工作，「一直直視燈光其實很傷眼」，再加上長時間滑手機，讓眼睛乾澀與老化問題逐漸浮現。藍心湄也透露，近期是她這輩子第一次就診眼科，發現眼前出現如「黑芝麻」般的飛蚊現象，讓她警覺眼睛健康不能再忽視。
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