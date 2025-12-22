46歲HBO男星驚傳離世！妻子為NAMI募款惹粉絲鼻酸

詹姆士蘭森證實離世，享年46歲。（圖: shutterstock／達志）

好萊塢男星詹姆士蘭森（James Ransone）出道近25年，演出多部影集、電影，近期也有《牠：第二章》、《闇黑電話2》、《撲克臉》等作品。怎料，美國洛杉磯法醫辦公室近日證實，詹姆士蘭森已在19日輕生身亡，享年46歲，震驚影視圈。

綜合外媒報導，洛杉磯法醫辦公室近日公布一則死亡訊息，指出詹姆士蘭森已於19日離世，且死亡原因確定為輕生，目前已經完成相關調查。同時媒體也揭露，當洛杉磯警察局接獲通報後前往一處住宅，隨即確認了死亡報告，並未發現他殺痕跡。

詹姆士蘭森過去在HBO影集《火線重案組》中飾演長期遭受同儕邊緣的角色，憑藉動人演技及悲慘經歷讓人印象深刻，後來陸續演出《法網遊龍》、《海豹部隊》等影集，也在電影《凶兆》、《牠：第二章》、《闇黑電話》中亮相，今年更可以在《闇黑電話2》、《撲克臉》中看見其身影。

據了解，詹姆士蘭森2008年與妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）結婚，並育有2個孩子。如今詹姆士的死訊曝光後，妻子也被發現在社群發起支持美國國家精神疾病聯盟（NAMI）的募款活動，倡導心理健康的議題，似乎與詹姆士的近況有關，引來粉絲感到惋惜。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

