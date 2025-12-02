46.9%人認鄭麗文走極統路線！吳靜怡籲綠營正視逾七成「反對統一」數據：爭取、呵護中華民國派

昨日《美麗島電子報》公布11月國政民調，當中有關國民黨主席鄭麗文的統獨路線，全國有約47%人認為她走向極統；但民眾方面，希望獨立、先維持現狀偏向獨立以及永遠維持現狀的人加總高達77%。對此，政治評論員吳靜怡今（2日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，吳靜怡說，民調已經透露多數人、超過七成以上的人立場是站穩台灣立場、捍衛中華民國，因此中華民國派都應是綠營要呵護、對話的對象。

吳靜怡提到，民調當中一項是詢問民眾有關鄭麗文的統獨路線，結果有46.9％認定她走向極統，而支持兩岸統一的人不到10%，如今此情況下到底是國民黨比較強、還是民進黨比較強？按照此民調，民進黨應該有要底氣堅定捍衛台灣的路線。

吳靜怡指出，在數據民調方面，鄭麗文這塊「招牌」是非常好用的，賴清德五月在同個民調機構做出來的民調，可看出有意將其塑造成獨派，同樣拿到45%以上。



吳靜怡再指，藍綠在民意基礎落差就相當大，國民黨領導人不到10%，但賴清德有接近40%，這方面執政黨應好好運用。



吳靜怡說，民調已經透露多數人、超過七成以上的人立場是站穩台灣立場、捍衛中華民國，有46.9％認定鄭麗文走向極統路線，這件事可以給民進黨很好的思考。



吳靜怡直言，賴清德多次發表捍衛台灣、中華民國，如今中華民國派都應該是綠營要來呵護、對話的對象。

(圖片來源：美麗島電子報、三立新聞網、新聞放鞭炮)

