460億扶持！紡織業順差988億元 經長讚：大家看起來賺很多！

財經中心／師瑞德報導

經長龔明鑫指出，台灣紡織業產值逾3,300億元、順差988億元，為第3大順差產業。面對關稅、匯率、用工與碳費壓力，政府編列460億元支援研發、金融與市場開拓，並啟動跨國勞動力方案；紡織列高碳洩漏，碳費上路前兩年打2折，協助產業穩健轉型。（圖／行政院提供）

經濟部長龔明鑫今（12）日出席「紡拓會50周年會慶國際紡織論壇」致詞表示，台灣紡織業產值超過新台幣3,300億元、貿易順差達988億元，是我國第3大貿易順差產業。面對關稅、匯率變動與勞動力、碳費等新挑戰，政府已備妥多項支援工具與配套，將協助產業穩健轉型、強化國際競爭力。

龔明鑫指出，紡拓會自成立以來與產業並肩前行，從早年管理出口配額，到2005年後轉型為推動升級的重要平台。近年更將重心放在永續環保、機能性應用、個人防護、智慧紡織及製造技術等領域，並積極辦理海外拓銷與展會，讓全球看見台灣紡織的軟實力與研發能量。「台灣紡織是賺錢產業，更是經濟奇蹟的重要推手，」他強調。

具體數據方面，2024年國內紡織成衣工廠約4,300家、從業人員約14萬人，產值逾3,300億元、順差近千億。龔明鑫表示，這代表企業選擇「根留台灣」，把關鍵技術與高值化研發留在本地，同時投入永續材料與高階布料開發，讓產業在多變的國際情勢中仍能穩步前進、持續發光。

他並提到，紡拓會自1997年起籌辦的「台北紡織展」已成亞洲指標性展會之一，持續帶領廠商參展、辦理洽商會，為產業開拓市場。這正是總統賴清德所倡「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的典範案例。

就產業所關切的風險與成本，龔明鑫說，政府了解關稅、匯率帶來的壓力，經濟部已編列約460億元預算支援產業發展，涵蓋金融協助、研發補助、國際市場開拓與匯率避險等工具；另成立產業輔導團，提升中小微企業的技術與研發量能。他也以輕鬆語氣補充，「不過聽起來紡拓會成員都很有錢，好像不太需要金融支持，大家都賺很多」，場面一度掀起笑聲。

在勞動力與碳費議題上，龔明鑫表示，行政院已通過「跨國勞動力精進方案」，協助產業補足人力缺口；碳費部分，經濟部與環境部協調，紡織業在碳費上路前兩年將被認定為高碳洩漏事業，碳費按「2折」收取（即收取原額的20%），讓企業有更平順的轉型緩衝期，在降碳與競爭力之間取得平衡。

龔明鑫總結，台灣紡織具備完整供應鏈、研發實力與全球客戶基礎，政府會以資源、制度與國際布局全方位協助，讓這個「第3大順差產業」在永續世代持續壯大，並在全球供應鏈重組中占有更關鍵的位置。

