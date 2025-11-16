460萬中國客湧入！韓國人氣炸「反中布條掛滿街」批免簽：不是觀光，是佔領

韓國街頭反中布條暴增，圖中布條內容為「中國留學生100%是潛在間諜」。圖／翻攝自X

韓國自從9月起暫時開放中國旅客免簽入境，大批中國旅客都飛往韓國旅遊，中國年輕族群近來也在抖音、小紅書上掀起「首爾病」風潮，紛紛表達赴韓旅遊後因過於思念韓國，回國後感到空虛、難以回到日常生活的狀態。雖然中國旅客對韓國流連忘返，但免簽政策卻引發韓國社會「反中情緒」逐漸升高，近日街頭有關反中內容的布條數量更是不斷暴增。

中國年輕人掀「首爾病」！難忘韓國旅遊行

根據首爾經濟、國民日報等韓媒報導，韓國觀光公社「Data Lab」昨（15）日公布資料顯示，自新冠肺炎疫情放緩、旅遊業復甦後，中國旅客赴韓人數持續攀升，據統計，去（2024）年訪韓的中國旅客約達460萬人，是2023年200萬人的2倍。中國各大社群平台更掀起「首爾病」風潮，大批中國年輕人分享赴韓旅遊後的正面評價，例如韓國人幫忙找路，或是拍下漢江、南山塔美景的旅遊影片回憶這趟美好旅程等。

只是隨著中國旅客暴增，也帶來「觀光干擾」，近日更發生中國旅客在濟州聯合國世界自然遺產城山日出峰抽菸、隨地大小便等離譜行徑，甚至還有中國大叔在首爾景福宮石牆下當街大便被當場查獲並裁罰。中國旅客的荒唐行徑也讓韓國社會反中情緒同步擴大。

有中國旅客在景福宮外大便。圖／翻攝自JTBC

咖啡廳「禁止中國人入內」！街頭反中標語布條激增

首爾知名觀光景點首爾林最近就有一間咖啡廳在店門外張貼「不好意思，我們不接待中國客人」的英文公告，引發種族歧視論戰，更掀起中國社群平台上的一片罵聲，也有在韓中國網紅親臨現場後怒批：「特地來的客人卻因國籍不受歡迎，我無法理解這種仇中情緒」。對此，城東區區長則表示，區政府介入商圈溝通後，店家已撤下公告，同時強調店家並未實際阻止中國人入內。

報導引述東亞研究院對1514名南韓成年人進行的《2025兩極化認知調查》結果指出，有高達71.5%受訪者對中國抱持負面印象。韓國共同民主黨也指出，作為觀光聖地的明洞區舉行反中集會的次數，從去年的4件暴增至今（2025）年的56件，成長逾10倍，恐損害韓國觀光形象。

韓國街頭反中布條暴增，圖中標語為「誘拐、綁架、器官摘除讓母親們感到害怕，停止中國人免簽證入境！」圖／翻攝自X

在反中情緒升溫之際，也有不少店家、民眾當街掛上「仇恨式懸掛布條」（혐오 현수막），禁止中國旅客入內消費，特別是在10月APEC峰會在慶州舉行前夕，反中布條數量激增，極右小型政黨「明天向未來黨」更掛出「中國留學生100%是潛在間諜」、「免簽入境不是觀光，是佔領」等標語的布條。反中布條風波也引起南韓總統李在明的注意，為此要求相關部會提出對策。

對此，行政安全部今（16）日說明，全韓今年上半年共接獲1萬8016件與政黨、仇視布條相關民怨，包括投訴布條懸掛位置不妥、內容兒童不宜、有礙道路安全等，其中首爾與京畿地區的投訴占比最高。只是根據韓國2022年修法後的《戶外廣告物法》規定，政黨布條不同於一般布條，無須事前向地方政府申報或取得許可，也不受地點限制即可懸掛，導致近來煽動反中情緒的布條大量出現。

圖中標語為「努力工作多繳稅金吧！中國人太多了還要我們照顧呢！」圖／翻攝自X

行政安全部表示，本月內將整理判斷布條是否包含種族歧視與仇恨的標準，提供給各地方政府參考。不過，行政安全部長尹昊重（音譯，윤호중）也表示，由於相關規定受到《戶外廣告物法》與《政黨法》限制，雖然《戶外廣告物法》第5條已明文禁止種族與性別歧視內容，但因判斷標準模糊，地方政府在拆除布條時仍面臨困難，恐需確實修法才能有效處理。



