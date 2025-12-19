460萬人連署「彈劾賴清德」？藍白粉嗨翻 她曝真相狠打臉：不嚴謹不公正

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

昨（18）日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白在野陣營今（19）日召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。有網友為此製作了「連署彈劾賴清德」網站，連署人數竟以每秒快2000人的速度增加。政治評論員吳靜怡今日曝光網站真相酸：「有夠蠢」。

有網友製作了「連署彈劾賴清德」網站，供大家連署。（圖／翻攝自連署彈劾賴清德網站）

吳靜怡昨晚在Threads分享，有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，供大家連署，且還有民眾黨支持者稱「新增連署速度很快，6秒就增加約1000人」，不少藍白粉表示「人數多到網站一度癱瘓」，截至今日下午3時，連署人數超過460萬人，而網站上的目標人數為558萬6019人。

吳靜怡今日再度發文，透露昨天以每秒增加千人規模在成長的「彈劾賴清德」連署網站，在今天早上6點到8點，就新增將近15萬人連署，然而吳靜怡打臉：「這些都不恐怖，恐怖的就是今天早上打開人數會比昨晚睡前少了3萬人」，直酸「居然人數會下降？不可思議吧！」

吳靜怡直言，該網站連結就是「直球對決」蔡正元為主的優質網路政論頻道，強調連署網站「隨便名字、信箱亂填都能送出成功，瘋狂重複也可以，網站專業不專業是一回事，但不嚴謹就不公正啦！」

