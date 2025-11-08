460萬粉「最強奶媽」遭疑「蹭謝侑芯流量」 怒發律師聲明：別惹我

謝薇安（左起）、謝侑芯兩人是多年好友。翻攝Instagram @missingvivian、@irisirisss900

擁有超過460萬Instagram粉絲的網紅謝薇安，近日因好友謝侑芯在馬來西亞猝死案中積極奔走，卻遭部分網友指控「蹭流量」，引發熱議。她今日在IG限時動態PO出律師聲明，強硬澄清動機純屬友情關懷，並以英文標語「Don't even try to mess with me.」警告酸民，展現不畏挑釁的強勢態度。

謝薇安身材火辣，有「最強奶媽」稱號。然而，自10月22日31歲台灣網紅謝侑芯在吉隆坡酒店浴缸中猝死後，謝薇安自掏腰包負擔相關費用，只為尋找失聯的好友，甚至飛往馬來西亞協助調查，盼釐清死因真相。部分網友質疑謝薇安「借題發揮、蹭流量」，指她藉謝侑芯命案炒熱話題，增加曝光度。面對風波，謝薇安今日在IG限時動態上傳律師聲明文件，配文直指「Don't even try to mess with me.（別惹我）」引發討論。

廣告 廣告

謝薇安說「自己就是流量」。翻攝Instagram @missingvivian

律師聲明由謝薇安的法律團隊發出，首先強調，她與謝侑芯的友情源於六、七年前同屬一家寫真出版社的相識，兩人自此保持聯繫，並在工作上互相扶持。謝薇安更曾無償向多家代言廠商推薦謝侑芯，促成合作機會，從未收取任何報酬。聲明接著詳述尋人過程：10月21日收到謝侑芯的最後一則微信後，她察覺異樣，立即動用資源聯繫各方，自費負擔相關費用，只為盡快找到失蹤好友。10月30日得知謝侑芯不幸離世後，她於隔日（10月31日）飛抵馬來西亞，暫停所有工作，只求了解真相。聲明強調，所有社群發言純粹為尋人與求公道，從未發布業配或商業文案，更無牟利意圖。

謝薇安律師聲明。翻攝Instagram @missingvivian

最後，聲明對「刻意曲解事實、帶風向」的言論表達遺憾，呼籲大眾理性看待，停止散播不實訊息，並感謝支持者。此案目前已由馬來西亞警方升級為謀殺調查，黃明志於11月5日投案後被扣留6天，驗屍報告與毒物化驗結果尚未公布。



回到原文

更多鏡報報導

謝侑芯家屬「提3大訴求」 委任律師以力求「捍衛名譽」

19歲女星昔日「偷吃人夫」劈腿球星 今森茉耶「未成年飲酒」正式遭公司解約

校花因車禍「離奇身亡」 真實案件背後藏「以愛包裝」的悲劇