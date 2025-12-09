460萬遭詐，他一年跑20次法院證明「被騙≠沒用老人」…律師教自保：對話紀錄、匯款證明越完整越好





台灣詐騙席捲全國，11月共有13,559件詐騙案、財損逼近60億元。「假投資真詐騙」雖不是件數最多，卻是最狠的一種——吞走的錢遠超過所有詐騙類型。

在這些冰冷數字背後，都是一個個受害者被掏空的真實人生。新北一名男子，被假投資騙走460萬元，被家人視為「沒用的老人」……為討回公道，他勇敢提告，在一年內跑了20次法院。每次出庭，他面對的不是首腦，而是車手、水手：有人破產、有人拿著殘障手冊，看起來比他還無助。

至於金錢沒有追回半毛，他卻必須獨自承受自責與來自家人的壓力。詐騙最可怕的，不是手法，而是讓受害者覺得「都是自己的錯」……

「假投資真詐騙」全台詐騙受害者財損最多

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新數據，11月受理詐騙案件達13,559件，財產損失金額高達59億9,122.9萬元。其中，投資詐騙就有1,753件，位居詐騙類型第二名，但造成的財損金額卻是所有類型中最高。

▲11月統計詐騙件數及總財產損失金額。（圖／165打詐儀表板）

▲假投資真詐騙佔所有詐騙總類的第二名。（圖／165打詐儀表板）

雖然受害地區前三名分別為新竹市、台北市、花蓮縣，但損失總金額最高的則是新北市。日前，一名新北市男子遭遇假投資詐騙，被騙走460萬元，不僅家庭關係緊張，甚至被家人視為「沒用的老人」。

為了討回款項，他一年內跑了20次法院，卻仍分毫未追回。男子表示，出庭的車手、水手也不清楚詐騙首腦的身分，有時甚至看起來比他還可憐，有人破產、有人持殘障手冊，讓他即使參與調解，也束手無策。

名稱 主要工作 特點 車手 親自到銀行或面交，去取款、收錢。 常是假冒親友、公務機關來「協助」收款。 水手／水房手 幫詐騙集團處理帳戶、轉帳、洗錢流程。 不一定碰到現金，主要做「資金流動」與「斷點」。 帳戶手 提供自己的帳戶讓集團使用。 帳戶常被警示或凍結。

▲11月份新北市平均財產損失金額最高。（圖／165打詐儀表板）

遇到「好康道相報」保持冷靜，多問身邊親友

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師提醒，台灣詐騙頻傳，手法日益精進，受害者中不乏高知識分子與社會歷練豐富的人，卻仍難逃詐騙陷阱，這正是詐騙集團最厲害的地方──懂得操弄人心。

因此，當家人遭遇詐騙時，請避免責怪或譴責，因為真正做錯事的是罪犯，而不是被害人。家人被騙後，除了心情低落，更可能陷入自責，若此時再責怪，只會讓情況更糟。保持冷靜，才能一起找出補救與停損的方法，避免悲劇重演，例如台中市豐原曾發生的五口詐欺命案。

回到上述案例，這位被害者為了追回散盡的家財，勇敢提告並配合一年內跑了20次法院，這是非常耗心力的事，絕不是「沒用的老人」，反而值得敬佩。犯法侵害他人財產的人，應該受罰的是仍逍遙法外的詐騙首腦。

「假投資」是造成財損金額最高的惡劣詐騙手法。民眾在投資前應謹記：投資有賺有賠，所謂「內線」、「報明牌」都沒有真實保障。遇到來路不明的人邀請參加非正規投資管道時，務必提高警覺，先查詢相關資料，是否有類似受害案例，並與朋友或產業專業人士討論，降低被騙風險。

遭遇詐騙三步驟

蘇家宏律師提醒，當懷疑自己遭遇詐騙時，請立即採取三步驟：

1、停止付款，不要再被「再繳一點就能賺更多」的說法騙。 2、保留證據，包括雙方對話紀錄、轉帳或刷卡證明、合約文件等，證據越完整越好。 3、立即報案，撥打165反詐騙專線或110報警，並提出詐欺告訴，讓警方第一時間介入，查緝犯罪，並確立自己是被害人的角色，尤其在複雜詐騙類型中，保護自己格外重要。

台灣已進入超高齡社會，據衛福部資料，目前失智人口約35萬人，預估到130年將達68萬人。這些年長家人將成為詐騙集團的首要目標。為了讓每個人都能過上安全的老年生活，事先防範至關重要，例如將長輩資產信託由銀行管理，每月領取固定生活費，不僅保護家人，更替全家人拉起一道防護線，把詐騙隔絕於外。

