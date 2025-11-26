4600人的家！香港大火家屬淚崩尋親：整家人都在裡面

香港宏福苑大火，家屬晚間淚崩尋親。（圖／TVBS）

香港大埔宏福苑五級火警事件牽動全城關注，這棟容納近4600人、約2000戶的住宅大樓陷入火海，造成多人傷亡及失聯。火災發生時建築正在翻修，許多居民無法與家人取得聯繫，不知親人是否身在屋內。隨著傷亡人數持續攀升，甚至有消防員因此殉職，港警已在晚間擴大封鎖線範圍，同時開放社區會堂及中學作為臨時庇護中心，安置疏散的居民。

火警現場周圍聚集了大量焦急尋找親人的居民，情緒激動的家屬們淚流滿面地在現場徘徊。有居民哭訴無法聯繫上家人，擔憂地表示：「我整家人都在裡面，打不通電話，我很怕他們暈倒。」即使旁人試圖安慰，這些情緒崩潰的家屬們卻幾乎聽不進去任何勸慰的話語，只能不斷哭泣。有些居民因擔憂家人安危而拒絕離開現場。一位宏福苑居民表示留在現場不肯走，因為真的很擔心家人下落。另一位居民哭到上氣不接下氣，表示不知道是否有通知過家人起火的消息，情緒已無法壓抑。

隨著夜幕降臨，香港警方不得不再次擴大封鎖線範圍，以便救援工作能夠順利進行。當局已開放兩間社區會堂作為臨時庇護中心，另有中學開放安置被疏散的居民。然而，由於火警發生至今情況仍然混亂，許多人無法與家人取得聯繫，心中的擔憂無法放下。在這場升級為五級的嚴重火警中，傷亡人數不斷增加，更有消防員因救災而殉職。夜晚，仍有許多家屬守候在火警現場周圍，他們痴痴等待，希望能夠等到奇蹟發生，與失聯的親人團聚。全港市民都為受災家庭懸著一顆心，期盼所有人都能平安脫險。

