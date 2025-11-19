4600顆芬普尼雞蛋流入新北！ 衛生局公布「2蛋行」消費者可退換貨

新北市 / 武廷融 綜合報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥「芬普尼」超標，日前爆出業者將4萬顆問題雞蛋賣到台中梧棲蛋行，而彰化縣衛生局又查出，還有1萬顆蛋被銷至新北市，其中回收下架5400顆，實際售出4600顆。新北市衛生局則公開購買文雅畜牧場雞蛋的兩家蛋行，並要求蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

彰化文雅畜牧場日前驗出農藥「芬普尼」超標，彰化縣府依法進行移動管制、禁止出貨。縣府再度採驗後，7日結果出爐沒有驗出芬普尼，8日下午口頭告知解除移動管制，但還沒有正式解禁，沒想到文雅牧場9日就自行解除移動管制，販售問題雞蛋。

彰化縣衛生局指出，文雅畜牧場當天除了出貨給台中梧棲的龍忠蛋行，另外還有出貨販售到新北50籃1萬顆。而新北衛生局配合彰化通知回收下架27籃5400顆，所以實際售出4600顆。

新北衛生局也說明，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給本轄蛋行1萬顆雞蛋，已於10日派員稽查，進行預防性下架。攔截27籃雞蛋全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

衛生局指出，文雅畜牧場50籃雞蛋售往本市2家蛋行，分別為六吉行(新莊區中港路615巷10號)及陳姓業者(新莊區新泰路289巷1號)，該2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者。新北市衛生局強調，為維護消費者權益，已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

