47件琉璃馬凝聚四十年品牌信念 楊惠姍「信念決定不凡」雕塑展亮相

楊惠姍表示，琉璃工房是一間小小企業，39年來始終不停奔馳，因為她相信「信念將決定不凡」。（圖／林榮芳攝）

馬年將至，品牌成立將近40年的「琉璃工房」，為迎接新年到來，於遠東SOGO百貨台北復興館舉辦「信念決定不凡──2026馬年雕塑展」，此次展出共47件作品，總展出金額近千萬元，包含金馬影后、藝術家楊惠姍監製推出首發的4件品牌典藏系列，其中作品《熾熱》的火之馬，售價高達142萬元。

今年是琉璃工房自1987年以來第3次的馬年創作，至今已累計創作59匹馬，此次特選橫跨3個12年的經典琉璃馬雕塑展出，以琉璃光影凝聚速度、力量與榮耀，展現品牌歷史與實力。

廣告 廣告

展覽將展出由楊惠姍監製推出首發的品牌典藏系列作品，圖為《熾熱》的火之馬、《信念》的山之馬。（圖／琉璃工房提供）

楊惠姍從兩屆金馬影后到創立華人第一個琉璃藝術工作室「琉璃工房」，復興失落兩千年的「脫蠟鑄造法」，賦予雕塑光影張力。楊惠姍分享，表演與雕塑在本質上是同一件事，都是在捕捉那一瞬之間，將心底的情感化為可看見、可觸摸的形體。

展覽也同步展出由楊惠姍監製推出首發的品牌典藏系列。楊惠姍介紹，該系列以宇宙大自然的律動創作4件作品，挑戰將自然界中「風、火、山、氣」等看不見的元素轉化為具象的琉璃藝術。包括《卓越》駿馬全身緊繃衝刺，鬃毛飛揚間眾多小馬隱現，象徵王者姿態，引領眾人奔向未來；《熾熱》由八匹馬組成方陣，以集體信念跨越鴻溝、衝破峭壁，展現燃燒不息的團隊力量；《信念》的駿馬以40度傾斜姿態躍於藍綠山巒，映照翻山越嶺的堅毅意志；《飛揚》勾勒天馬姿態，展現「扶搖直上九萬里」氣勢。

對於明年將是品牌成立40週年，她感觸相當深地說，藝術及技術是不可獲缺，她在工坊有兩個身份，一個是藝術家，一個是管理者，每回都盡可能想呈現最好的作品，但到了技術端時，就充滿挑戰。而這4件作品的名稱，對她來說也是一種自我檢視，「39年前品牌創立時，就很清楚未來路不是那麼平坦，琉璃工房很小、資源也很少、跑得很慢，但始終不停奔馳，相信就如展名一樣『信念將決定不凡』。」

「信念決定不凡──2026馬年雕塑展」於SOGO復興館9樓中庭正式開幕，展期將至1月26日止，免費參觀。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤

年薪200萬工程師嘆「只能買15坪新案」 網揭殘酷現實：在新竹算低薪