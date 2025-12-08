47億憑空蒸發！台塑遇超級逆風 年減26%創慘烈低點

財經中心／師瑞德報導

台塑公布11月合併營收133.89億元，月減0.2%、年減26.2%，較去年同期大減47.57億元。主因石化品報價下跌、匯率不利及全球需求疲弱，導致PVC、液碱、AE等品項價量雙跌，僅液碱延後交貨帶來小幅增量，整體營收仍大幅衰退。（示意圖／PIXABAY）

台塑企業今（8）日公告2025年11月合併營收為新台幣133億8,939萬元，與上月相較小幅減少2,062萬元，月減0.2%；但與去年同期相比，則大幅下滑47億5,718萬元，年減26.2%。公司表示，主要受到石化產品價格疲弱與銷售量下降雙重影響。

台塑指出，11月營收較10月略為下滑，主因在於國際石化市況疲軟，受中國大陸及美國石化同業持續擴產、內需不振，以及亞洲市場競爭激烈影響，導致PVC（聚氯乙烯）、液碱與AE（醇醚）價格較上月下跌2%至7%，銷售價差影響營收約減少2.3億元。

廣告 廣告

然而，銷售量部分則有正面貢獻，由於部分10月液碱訂單遞延至11月出貨，帶動液碱銷售量增加2.6萬噸，銷售量差則使營收增加2.1億元，抵銷部分價格下滑的不利影響。

對比去年同期，台塑營收衰退幅度顯著，達26.2%。公司說明，去年11月基期偏高，當時受颱風與船期延後因素，將部分訂單延至11月交運，而今年同期並無類似情形，加上全球需求趨緩，使今年11月PVC與液碱銷售量合計減少約9萬噸，銷售量差導致營收年減29.3億元。

此外，中美貿易摩擦未解、美國實施對等關稅，以及中國經濟復甦不如預期，使得EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、AN（丙烯腈）、PP（聚丙烯）與AE等產品需求轉弱，年減銷售量3.1萬噸，也進一步拉低總體營收。

價格面同樣承壓，中國石化業者新增產能持續釋出，加上2025年11月新台幣兌美元升值3.8%，進一步壓縮出口收益。此外，杜拜原油與乙、丙烯等主要原料價格亦明顯下滑，較去年同期分別下跌11.2%、15.7%與12.9%，使各產品平均價格年跌6%至33%，拖累營收減少18.2億元。

台塑表示，將持續密切關注全球景氣與原物料價格變動，並調整產銷策略以因應市況變化。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

動搖棺材本？銀行理專亂賣商品害慘長輩？王世堅揭「殘酷真相」

存股族嗨翻！00964配息創新高「年化飆近9%」 打敗一票台股ETF！

跟著主力吃肉！台股挑戰3萬4 7大「股市金馬獎」曝光

沒5萬別寫面議！勞動部出重手「調高門檻」 慣老闆低薪秘密藏不住？

