47年第一次！68歲齊豫挑戰「高跟鞋耐力賽」認生涯最緊張

唱紅無數經典、縱橫華語樂壇近半世紀的美聲歌后齊豫，出道47年來首度展開個人巡演。她以一句「人生七十才開始」自勉，優雅回應外界對退休的關注，並透過全新巡演「風采依舊．在」，以更加淬鍊、從容且厚實的歌聲，為自己的音樂人生開啟嶄新篇章。

「風采依舊．在」巡演自去年4月於吉隆坡啟航，陸續在亞洲多座城市引發熱烈迴響。在台灣歌迷殷切期待下，齊豫正式宣布將於今年5月9日登上台北流行音樂中心開唱。她坦言，這次巡演是歌唱生涯中最緊張、也最具里程碑意義的一次，因為過往多為合作或主題式演出，真正以個人名義舉辦、且橫跨多座城市的巡演，這是人生第一次。

出道以來最嚴峻

齊豫形容，這次巡演不僅面臨票房壓力，對體力更是一大考驗，「穿著高跟鞋一唱三小時，簡直是耐力賽，加上我的歌本來就不容易唱，必須長期練功才能撐得住。」她直言，這是出道以來挑戰性最高的一次演出。

為了忠實呈現「齊豫本色」，她在籌備過程中全程親力親為，從選曲、曲目編排到演出內容皆一手包辦，並兼任演唱會製作人。「風采依舊．在」不僅象徵她對47年音樂生涯的回顧與初心堅持，也期盼能唱出年輕時未曾具備的深層情感與歲月厚度，讓音樂回歸純粹本質，「一切都是為音樂服務。」

被問退休規劃正面回應

經歷多場亞洲演出後，齊豫特別將台北場定位為「2026版」，不僅舞台視覺全面升級，也規劃專屬台北的限定曲目，考慮加入較少演唱的心靈音樂、佛曲、福音歌曲及英文作品，讓整體內容更加多元。對於歌迷期待的台語歌，她也笑言並非難事，歡迎大家提供建議。至於是否開放點歌環節，她坦率表示仍在掙扎，希望能在「真的有人想聽」的前提下，呈現平時較少曝光的作品。

隨著門票即將開賣，齊豫也許下新年心願：「把人生中第一次巡演好好完成，是我今年最大的願望。」對於是否規劃退休，她依舊從容回應：「退休的舵好像不在我手中。」她形容自己就像一件樂器，只要世界還需要、歌迷願意聆聽，她就會持續站上舞台。這份篤定與熱愛，也成為《風采依舊．在》巡演最動人的註解。

齊豫5月將登上北流開唱。滾石唱片提供



